Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 10:23 | Обновлено 30 августа 2025, 10:28
76
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь

Команды сыграют в четвертом туре УПЛ

ФК Кривбасс.

В субботу, 30 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и столичная «Оболонь».

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Встреча начнется в 13.00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Кривбасс» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 турнирных пунктов. Оболонь находится на 6 строчке турнирки с 7 баллами.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
