  Бывший клуб Срны хочет арендовать центрбека Шахтера за 500 тысяч евро
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 09:54
Бывший клуб Срны хочет арендовать центрбека Шахтера за 500 тысяч евро

«Кальяри» также хочет прописать опцию выкупа в соглашении по Алаа Граму

shakhtar.com. Алаа Грам

Клуб итальянской Серии А «Кальяри» ведет переговоры с «Шахтером» о переходе 24-летнего центрбека Алаа Грама.

Итальянцы хотят арендовать тунисского легионера на один сезон, заплатив за это 500 тысяч евро, а также прописать в соглашении опцию выкупа в размере 5 миллионов евро.

С самим Грамом «Кальяри» уже уладил детали потенциального контракта, и теперь футболист ждет, как сложатся переговоры между клубами.

«Кальяри», в котором в сезоне-2018/19 выступал Дарио Срна, после чего завершил карьеру игрока, рассчитывает использовать хорошие отношения с нынешним спортивным директором «Шахтера», чтобы сделка по Граму была завершена успешно.

Алаа Грам перешел в «Шахтер» за 2 миллиона евро летом минувшего года и имеет контракт с донецким клубом до лета 2029-го.

Алексей Сливченко Источник: Centotrentuno
Комментарии
