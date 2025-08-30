Бывший клуб Срны хочет арендовать центрбека Шахтера за 500 тысяч евро

Клуб итальянской Серии А «Кальяри» ведет переговоры с «Шахтером» о переходе 24-летнего центрбека Алаа Грама.

Итальянцы хотят арендовать тунисского легионера на один сезон, заплатив за это 500 тысяч евро, а также прописать в соглашении опцию выкупа в размере 5 миллионов евро.

С самим Грамом «Кальяри» уже уладил детали потенциального контракта, и теперь футболист ждет, как сложатся переговоры между клубами.

«Кальяри», в котором в сезоне-2018/19 выступал Дарио Срна, после чего завершил карьеру игрока, рассчитывает использовать хорошие отношения с нынешним спортивным директором «Шахтера», чтобы сделка по Граму была завершена успешно.

Алаа Грам перешел в «Шахтер» за 2 миллиона евро летом минувшего года и имеет контракт с донецким клубом до лета 2029-го.