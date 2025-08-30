Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Маккаби в Люблине
Лига Европы
30 августа 2025, 04:23 | Обновлено 30 августа 2025, 05:05
144
0

Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Маккаби в Люблине

Игру Q4 Лиги Европы посетило 1537 зрителей

30 августа 2025, 04:23 | Обновлено 30 августа 2025, 05:05
144
0
Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Маккаби в Люблине
1537 зрителей в Люблине

Киевское Динамо сыграло ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречались Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

Игру Q4 Лиги Европы в Люблине посетило 1537 зрителей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

В ответной игре единственный гол забил Эдуардо Герреро на 5-й минуте, но добиться большего киевская команда не сумела (1:0).

По сумме двух матчей Маккаби вышел в основной раунд Лиги Европы, а Динамо осенью будет выступать в Лиге конференций.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Ответный матч, Люблин (Польша), 28 августа 2025

Динамо Киев (Украина) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0

Гол: Эдуардо Герреро, 5

Первый матч – 1:3

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 5 мин

По теме:
ФОТО. Шепелев представлен игроком Полесья, определен его игровой номер
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Бенфика, ФКСБ и Хайдук лидируют по посещаемости в еврокубках 25/26
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А зрители посещаемость
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29 августа 2025, 14:53 283
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 29.08.2025, 23:15
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Ман Юнайтед принял решение о будущем Аморима после поражения от Гримсби
Футбол | 30.08.2025, 03:22
Ман Юнайтед принял решение о будущем Аморима после поражения от Гримсби
Ман Юнайтед принял решение о будущем Аморима после поражения от Гримсби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 30
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем