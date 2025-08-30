Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милота дня. Футболист Шахтера устроил роскошный день рождения своей дочери
30 августа 2025, 03:59
Милота дня. Футболист Шахтера устроил роскошный день рождения своей дочери

Николай и Анна Матвиенко создали волшебство для своей дочери

Милота дня. Футболист Шахтера устроил роскошный день рождения своей дочери
Instagram. Николай и Анна Матвиенко

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко вместе с супругой организовали для своей дочери Марии яркую фотосессию в честь шестого дня рождения.

28-летний защитник подготовил праздник с любовью: воздушные шары, теплая атмосфера, нежные улыбки.

Мария позировала в роскошном белом платье среди сияющих серебряных шаров, выглядя настоящей принцессой.

Эта фотосессия стала не просто праздником, а символом детских мечтаний и семейного счастья.

Максим Лапченко
