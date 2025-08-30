Другие новости30 августа 2025, 03:59 |
62
0
Милота дня. Футболист Шахтера устроил роскошный день рождения своей дочери
Николай и Анна Матвиенко создали волшебство для своей дочери
30 августа 2025, 03:59 |
62
0
Футболист «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко вместе с супругой организовали для своей дочери Марии яркую фотосессию в честь шестого дня рождения.
28-летний защитник подготовил праздник с любовью: воздушные шары, теплая атмосфера, нежные улыбки.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мария позировала в роскошном белом платье среди сияющих серебряных шаров, выглядя настоящей принцессой.
Эта фотосессия стала не просто праздником, а символом детских мечтаний и семейного счастья.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 августа 2025, 08:33 0
Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша
Футбол | 30 августа 2025, 03:22 0
Красные дьяволы вылетели из Кубка Лиги
Футбол | 29.08.2025, 21:03
Футбол | 29.08.2025, 21:02
Футбол | 29.08.2025, 14:29
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 06:00 9
29.08.2025, 00:22 2
28.08.2025, 09:16 22
28.08.2025, 11:02 25
28.08.2025, 08:30 2
28.08.2025, 00:16 23
28.08.2025, 00:10 7
29.08.2025, 01:45