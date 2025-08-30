Гвардиола настроен купить в Манчестер Сити суперзвезду Реала за €150 млн

У звездного вингера «Реала» Винисиуса Жуниора летом 2027 года заканчивается контракт.

По информации испанских СМИ, «Реал» этим летом пытался продлить соглашение с бразильцем, однако тот выдвинул слишком высокие финансовые требования.

«Реал» отказался платить бразильцу такие деньги. Если «бланкос» не удастся договориться с вингером, то его трансфер будет вполне возможен летом 2026 года, и этим готов воспользоваться «Манчестер Сити». В Англию Винисиуса готов пригласить лично наставник «горожан» Пеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» готов предложить за бразильскую суперзвезду солидную сумму – 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».