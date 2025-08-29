ФОТО. Велетень представлен как футболист Полесья. Какой игровой номер?

29 августа украинский хавбек Владислав Велетень стал игроком житомирского клуба «Полесье».

22-летний футболист присоединился к команде на условиях полноценного трансфера. Контракт с игроком рассчитан на 4 года, а выступать он будет под 22-м номером.

Велетень является воспитанником академии киевского «Динамо». В октябре 2021 года на правах свободного агента перешел в «Колос». За клуб из Ковалевки Велетень сыграл 73 матча, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач.

Владислав получал вызовы в молодежную сборную Украины U-21, а также был в составе команды U-23, которая участвовала в Олимпиаде в Париже под руководством Руслана Ротаня.

Футболист может сыграть как на обоих флангах полузащиты, так и в роли атакующего хавбека – такая универсальность добавляет тренерскому штабу дополнительные опции в построении игры.

ФОТО. Велетень представлен как футболист Полесья