Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Велетень представлен как футболист Полесья. Какой игровой номер?
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 20:59 | Обновлено 29 августа 2025, 22:02
540
0

ФОТО. Велетень представлен как футболист Полесья. Какой игровой номер?

Контракт подписан на 4 года, игровой номер 22 на футболке

29 августа 2025, 20:59 | Обновлено 29 августа 2025, 22:02
540
0
ФОТО. Велетень представлен как футболист Полесья. Какой игровой номер?
ФК Полесье. Владислав Велетень

29 августа украинский хавбек Владислав Велетень стал игроком житомирского клуба «Полесье».

22-летний футболист присоединился к команде на условиях полноценного трансфера. Контракт с игроком рассчитан на 4 года, а выступать он будет под 22-м номером.

Велетень является воспитанником академии киевского «Динамо». В октябре 2021 года на правах свободного агента перешел в «Колос». За клуб из Ковалевки Велетень сыграл 73 матча, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач.

Владислав получал вызовы в молодежную сборную Украины U-21, а также был в составе команды U-23, которая участвовала в Олимпиаде в Париже под руководством Руслана Ротаня.

Футболист может сыграть как на обоих флангах полузащиты, так и в роли атакующего хавбека – такая универсальность добавляет тренерскому штабу дополнительные опции в построении игры.

ФОТО. Велетень представлен как футболист Полесья

По теме:
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Превзошли xG в 10 раз. Статистика матча Фиорентина – Полесье
ИЗЕКИ: «Мой игровой номер в Шахтере – день рождения моего брата»
Владислав Велетень Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы игровой номер Колос Ковалевка
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Футбол | 29 августа 2025, 19:23 14
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна

Украинские команды получили разные стартовые шансы в Лиге конференций

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
Футбол | 29.08.2025, 20:37
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Футбол | 29.08.2025, 07:58
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 269
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 9
Бокс
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем