ОФИЦИАЛЬНО. Опередил Челси. Тоттенхэм подписал хавбека за 50+ млн
Симонс перебрался в Тоттенхэм из Лейпцига
Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о подписании атакующего полузащитника Лейпцига Хави Симонса. 22-летний игрок получил контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.
Трансфер оценивается в 51 миллионов фунтов.
Симонс последние дни находился в Лондоне, где вел переговоры с Тоттенхэмом и Челси. Именно Челси долгое время считался фаворитом на подписание игрока, но Тоттенхэм опередил конкурента.
Хавбек сборной Нидерландов в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Tottenham called and he answered 📞 pic.twitter.com/2OVw8ALgWx— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025
Челсі через рік продав би його чи в аренду відправив.
Не клуб а ліфт "не робочий", їде куди вітер дме