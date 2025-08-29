Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опередил Челси. Тоттенхэм подписал хавбека за 50+ млн
Англия
29 августа 2025, 19:30 | Обновлено 29 августа 2025, 20:03
1635
2

ОФИЦИАЛЬНО. Опередил Челси. Тоттенхэм подписал хавбека за 50+ млн

Симонс перебрался в Тоттенхэм из Лейпцига

29 августа 2025, 19:30 | Обновлено 29 августа 2025, 20:03
1635
2
ОФИЦИАЛЬНО. Опередил Челси. Тоттенхэм подписал хавбека за 50+ млн
ФК Тоттенхэм

Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о подписании атакующего полузащитника Лейпцига Хави Симонса. 22-летний игрок получил контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

Трансфер оценивается в 51 миллионов фунтов.

Симонс последние дни находился в Лондоне, где вел переговоры с Тоттенхэмом и Челси. Именно Челси долгое время считался фаворитом на подписание игрока, но Тоттенхэм опередил конкурента.

Хавбек сборной Нидерландов в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

По теме:
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Манчестер Юнайтед – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Хави Симонс Тоттенхэм трансферы РБ Лейпциг трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Теннис | 28 августа 2025, 22:17 25
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025

Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Футбол | 29.08.2025, 19:23
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
Футбол | 29.08.2025, 20:10
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
я хоть і вболіваю за Арсенал, але вибір зробив Сімонс вірний.
Челсі через рік продав би його чи в аренду відправив.
Не клуб а ліфт "не робочий", їде куди вітер дме
Ответить
0
Saar
Крутий гравець! Вітаю Вікаріо і компанію!
Ответить
0
Популярные новости
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 8
Бокс
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем