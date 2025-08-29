ОФИЦИАЛЬНО. Опередил Челси. Тоттенхэм подписал хавбека за 50+ млн

Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о подписании атакующего полузащитника Лейпцига Хави Симонса. 22-летний игрок получил контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

Трансфер оценивается в 51 миллионов фунтов.

Симонс последние дни находился в Лондоне, где вел переговоры с Тоттенхэмом и Челси. Именно Челси долгое время считался фаворитом на подписание игрока, но Тоттенхэм опередил конкурента.

Хавбек сборной Нидерландов в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.