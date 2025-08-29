Украина. Премьер лига29 августа 2025, 18:48 | Обновлено 29 августа 2025, 18:50
263
0
ВИДЕО. Львовские Карпаты остались в меньшинстве. Красную получил защитник
«Кудровка» забила львовянам быстрый мяч
29 августа 2025, 18:48 | Обновлено 29 августа 2025, 18:50
263
0
В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Кудровка» встречается с «Карпатами».
На 3-й минуте матча новичок УПЛ смог провести результативную атаку, которая в итоге завершилась голом. Сторчоус сделал подачу в штрафную гостей, а там Рогозинский переиграл Клищука, который неудачно сыграл на выходе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 26-й минуте подопечные Владислава Лупашко совсем остались в затруднительном положении. Владислав Бабогло получил красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2025, 18:32 0
Антони мечтает об уходе из клуба
Теннис | 28 августа 2025, 22:17 25
Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США
Футбол | 29.08.2025, 06:25
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Футбол | 29.08.2025, 16:44
Комментарии 0
Популярные новости
29.08.2025, 00:36 122
29.08.2025, 08:33
28.08.2025, 07:12 25
27.08.2025, 23:59 16
28.08.2025, 06:56
28.08.2025, 00:10 7
28.08.2025, 14:30 31
28.08.2025, 11:02 21