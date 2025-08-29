ВИДЕО. Львовские Карпаты остались в меньшинстве. Красную получил защитник

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Кудровка» встречается с «Карпатами».

На 3-й минуте матча новичок УПЛ смог провести результативную атаку, которая в итоге завершилась голом. Сторчоус сделал подачу в штрафную гостей, а там Рогозинский переиграл Клищука, который неудачно сыграл на выходе.

На 26-й минуте подопечные Владислава Лупашко совсем остались в затруднительном положении. Владислав Бабогло получил красную карточку.