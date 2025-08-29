Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Львовские Карпаты остались в меньшинстве. Красную получил защитник
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 18:48 | Обновлено 29 августа 2025, 18:50
ВИДЕО. Львовские Карпаты остались в меньшинстве. Красную получил защитник

«Кудровка» забила львовянам быстрый мяч

Карпаты Львів

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Кудровка» встречается с «Карпатами».

На 3-й минуте матча новичок УПЛ смог провести результативную атаку, которая в итоге завершилась голом. Сторчоус сделал подачу в штрафную гостей, а там Рогозинский переиграл Клищука, который неудачно сыграл на выходе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте подопечные Владислава Лупашко совсем остались в затруднительном положении. Владислав Бабогло получил красную карточку.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Кудровка - Карпаты Владислав Бабогло удаление (красная карточка)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
