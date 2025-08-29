Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2025, 17:49
Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025

29 августа 2025, 17:49
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Кэмерон Норри

В ночь на 29 августа 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде против серба выйдет представитель Великобритании Кэмерон Норри (АТР 35). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет седьмая встреча соперников. Счет 6:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Фрэнсиса Тиафо, либо против Яна-Леннардра Штруффа.

