Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 29 августа 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде против серба выйдет представитель Великобритании Кэмерон Норри (АТР 35). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет седьмая встреча соперников. Счет 6:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Фрэнсиса Тиафо, либо против Яна-Леннардра Штруффа.

