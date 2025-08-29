Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025
В ночь на 29 августа 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде против серба выйдет представитель Великобритании Кэмерон Норри (АТР 35). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет седьмая встреча соперников. Счет 6:0 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Фрэнсиса Тиафо, либо против Яна-Леннардра Штруффа.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Кудровка» на своем поле очков в УПЛ еще не теряла
Выступления на мейджоре также продолжают Зверев, Фритц, Шелтон, Джокович