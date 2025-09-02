Украина. Премьер лига02 сентября 2025, 23:44 |
Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо
Тренера уволят зимой в случае провальных результатов в УПЛ
02 сентября 2025, 23:44 |
Руководство киевского «Динамо» пока не рассматривает увольнение главного тренера команды Александра Шовковского.
По информации ТаТоТаке, киевляне готовы рассмотреть отставку Шовковского только зимой и только в случае неудачных результатов на внутренней арене, в противном случае смена тренера в этом сезоне не планируется.
Шовковский тренирует «Динамо» с декабря 2023 года. В прошлом сезоне тренер привел киевлян к чемпионству УПЛ.
Ранее Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для «Динамо».
Ну значить не звільнять взагалі. Бо з такими конкурентами для Динамо провалитися в УПЛ нижче другого місця просто неможливо
