Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо

Руководство киевского «Динамо» пока не рассматривает увольнение главного тренера команды Александра Шовковского.

По информации ТаТоТаке, киевляне готовы рассмотреть отставку Шовковского только зимой и только в случае неудачных результатов на внутренней арене, в противном случае смена тренера в этом сезоне не планируется.

Шовковский тренирует «Динамо» с декабря 2023 года. В прошлом сезоне тренер привел киевлян к чемпионству УПЛ.

Ранее Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для «Динамо».