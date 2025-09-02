Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 23:44 |
289
1

Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо

Тренера уволят зимой в случае провальных результатов в УПЛ

02 сентября 2025, 23:44 |
289
1
Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Руководство киевского «Динамо» пока не рассматривает увольнение главного тренера команды Александра Шовковского.

По информации ТаТоТаке, киевляне готовы рассмотреть отставку Шовковского только зимой и только в случае неудачных результатов на внутренней арене, в противном случае смена тренера в этом сезоне не планируется.

Шовковский тренирует «Динамо» с декабря 2023 года. В прошлом сезоне тренер привел киевлян к чемпионству УПЛ.

Ранее Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для «Динамо».

По теме:
Динамо хочет быстро провернуть еще один трансфер. Это форвард из Румынии
Сенсационный новичок Динамо: «Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах»
Металлист 1925 сыграет контрольный матч без трех футболистов
Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02 сентября 2025, 19:48 5
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону

Игрок благодарен команде и президенту клуба

ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель
Футбол | 02 сентября 2025, 23:19 0
ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель
ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель

Леонид Буряк побывал в академии одесского клуба Черноморец

Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Der Gartenzwerg
Ну значить не звільнять взагалі. Бо з такими конкурентами для Динамо провалитися в УПЛ нижче другого місця просто неможливо
Ответить
0
Популярные новости
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 12
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем