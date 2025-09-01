Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис провел разговор с главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским об изменениях в тренерском штабе команды. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, функционер хотел назначить легендарного экс-игрока Александра Заварова ответственным за подготовку нападающих в расположении чемпионов Украины.

Однако, Шовковский отказался от кандидатуры нового тренера, так как считает, что нынешний штаб справляется с поставленными задачами. В итоге Суркису пришлось отказаться от идеи с назначением Заварова.

Александр Анатольевич выступал в составе киевской команды с 1983 по 1988 год, где провел 170 матчей и забил 48 голов во всех турнирах. Вместе с «бело-синими» выиграл множество трофеев, в том числе дважды чемпионат СССР и Кубок обладателей кубков УЕФА.

В нынешнем сезоне подопечные Шовковского набрали 12 баллов после четырех туров и продолжают возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги. В еврокубках команда вылетела из Лиги чемпионов и Лиги Европы и будет играть в третьем по силе турнире – Лиге конференций.