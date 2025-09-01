Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 12:54 |
3581
11

Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо

Президент киевского клуба планировал назначить Александра Заварова тренером нападающих

01 сентября 2025, 12:54 |
3581
11
Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис провел разговор с главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским об изменениях в тренерском штабе команды. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, функционер хотел назначить легендарного экс-игрока Александра Заварова ответственным за подготовку нападающих в расположении чемпионов Украины.

Однако, Шовковский отказался от кандидатуры нового тренера, так как считает, что нынешний штаб справляется с поставленными задачами. В итоге Суркису пришлось отказаться от идеи с назначением Заварова.

Александр Анатольевич выступал в составе киевской команды с 1983 по 1988 год, где провел 170 матчей и забил 48 голов во всех турнирах. Вместе с «бело-синими» выиграл множество трофеев, в том числе дважды чемпионат СССР и Кубок обладателей кубков УЕФА.

В нынешнем сезоне подопечные Шовковского набрали 12 баллов после четырех туров и продолжают возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги. В еврокубках команда вылетела из Лиги чемпионов и Лиги Европы и будет играть в третьем по силе турнире – Лиге конференций.

По теме:
ВИДЕО. Как играет экс-футболист Милана, который перейдет в киевское Динамо
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Верес определился с планами на паузу в чемпионате
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Суркис Александр Заваров назначение тренера отставка Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Футбол | 01 сентября 2025, 13:52 0
Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера

Бразильский футболист еще не полностью согласовал условия личного контракта

Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01 сентября 2025, 01:34 5
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта

Джей Опетая готов к поединку с Александром

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01.09.2025, 04:39
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
Футбол | 01.09.2025, 12:01
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Ага, штаб справляється... Незабаром "штаб" сам вийде на поле, поскільки в команді не залишилось своїх нападників, а Пономаренко ще дуже "сирий".
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
_ Moore
Шовковський вимагає призначити своїм помічником такого тренера, який би через місяць-два-три зміг би його замінити на посаді ГТ. Заваров - це не варіант. Давно без практики.
Ответить
+2
Zander
Ага - граючим, вони з Ярмоленком покажуть як треба...)
Ответить
+1
GloryUkraine
Конфлікт поколінь.
Ответить
+1
AK.228
Испугался конкуренции 
Ответить
0
Jaime_Lannister
То мені здається чи ніби якось давніше Мілевський був в Динамо призначений тренером нападників?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
batistuta
І Гамулу до нього
Ответить
0
New Zealander
Заваров би точно врятував 
Ответить
-1
Популярные новости
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 4
Бокс
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 3
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем