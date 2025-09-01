Шовковский – о новом тренере Динамо: «Давайте быть осторожными»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал присоединение к «бело-синим» польского специалиста Мацея Кендзерека, который недавно вошел в тренерский штаб чемпионов Украины:

– В матче с «Полесьем» ваши подопечные играли не так, как обычно – не держали мяч, а выполняли больше вертикальных передач. Это уже последствия работы нового тренера?

– (улыбается) На сегодняшний момент мы брали Мацея исключительно как тренера, который будет помогать нам при отработке стандартных положений. Его функции были именно такими. Поэтому давайте быть осторожными, когда мы делаем выводы.

Иногда эти выводы некорректны – как, например, история, о которой уже все писали, не хочется повторяться, которая была в команде... (о конфликте между Ярмоленко и главным тренером – прим). Поэтому давайте осторожно и аккуратно делать определенные выводы, – отреагировал Шовковский.

В воскресенье, 31 августа, «Динамо» разгромило житомирское «Полесье» со счетом 4:1 в матче четвертого тура и набрало 12 баллов из 12 возможных. Подопечные Шовковского продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу.