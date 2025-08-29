Греческие клубы стали за последние 30 лет ужасом для команд из Хорватии
ПАОК стал очередным клубом победившего хорватского представителя в еврокубках
В раунде Q4 квалификации Лиги Европы хорватская Риека уступила греческому ПАОКу со счетом 1:5 по сумме двух встреч.
Греческие клубы за последние 30 лет стали настоящим кошмаром для представителей Хорватии.
Лишь в 2008 году команде Славена Белупо удалось пройти Арис в рамках еврокубков.
Для остальных хорватских клубов матчи против греческих команд в еврокубках стали настоящей трагедией.
Победы ПАОКа в матчах против хорватских команд:
- 2025: Риека
- 2024: Динамо Загреб
- 2023: Хайдук
- 2021: Риека
- 2015: Локомотив
- 2010: Динамо Загреб (дважды победили на групповом этапе)
Победы АЕКа в матчах против хорватских команд:
- 2023: Динамо Загреб
- 2017: Риека (победа и ничья на групповом этапе)
- 2010: Хайдук (дважды победили на групповом этапе)
- 2001: Осиек
Победы Олимпиакоса в матчах против хорватских команд:
- 2017: Риека
- 2015: Динамо Загреб (дважды победили на групповом этапе)
- 1998: Динамо Загреб (победа и ничья на групповом этапе)
Победы Панатинаикоса в матчах против хорватских команд:
- 1995: Хайдук
