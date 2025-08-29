Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Греческие клубы стали за последние 30 лет ужасом для команд из Хорватии
Греция
29 августа 2025, 14:13 |
143
0

Греческие клубы стали за последние 30 лет ужасом для команд из Хорватии

ПАОК стал очередным клубом победившего хорватского представителя в еврокубках

29 августа 2025, 14:13 |
143
0
Греческие клубы стали за последние 30 лет ужасом для команд из Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

В раунде Q4 квалификации Лиги Европы хорватская Риека уступила греческому ПАОКу со счетом 1:5 по сумме двух встреч.

Греческие клубы за последние 30 лет стали настоящим кошмаром для представителей Хорватии.

Лишь в 2008 году команде Славена Белупо удалось пройти Арис в рамках еврокубков.

Для остальных хорватских клубов матчи против греческих команд в еврокубках стали настоящей трагедией.

Победы ПАОКа в матчах против хорватских команд:

  • 2025: Риека
  • 2024: Динамо Загреб
  • 2023: Хайдук
  • 2021: Риека
  • 2015: Локомотив
  • 2010: Динамо Загреб (дважды победили на групповом этапе)

Победы АЕКа в матчах против хорватских команд:

  • 2023: Динамо Загреб
  • 2017: Риека (победа и ничья на групповом этапе)
  • 2010: Хайдук (дважды победили на групповом этапе)
  • 2001: Осиек

Победы Олимпиакоса в матчах против хорватских команд:

  • 2017: Риека
  • 2015: Динамо Загреб (дважды победили на групповом этапе)
  • 1998: Динамо Загреб (победа и ничья на групповом этапе)

Победы Панатинаикоса в матчах против хорватских команд:

  • 1995: Хайдук
По теме:
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE
ПАОК чемпионат Греции по футболу чемпионат Хорватии по футболу Славен Белупо Арис Салоники Риека Динамо Загреб Хайдук Сплит Локомотива Загреб АЕК Афины Осиек Олимпиакос Пирей Панатинаикос
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
Футбол | 29 августа 2025, 07:17 15
Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»

Вячеслав не понимает провала Динамо в еврокубках

Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Футбол | 29 августа 2025, 14:05 0
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии

Якуб Кивиор пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Порту»

«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Футбол | 28.08.2025, 16:24
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28.08.2025, 19:47
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем