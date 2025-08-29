29.08.2025 12:00 – FT 4 : 1
Украина. Вторая лига29 августа 2025, 14:30 |
129
0
Вторая лига. 5-й тур, 29 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 августа видеотрансляции матчей 5-го тура Второй лиги
29 августа 2025, 14:30 |
129
0
29 августа проходят матчи 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 5-й тур, 29 августа 2025
- 12:00. Лесное – Реал Фарма Одесса
- 12:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П,Борщаговка
- 12:45. Локомотив Киев – Ребел Киев
- 13:30. Вильхивцы – Буковина-2 Черновцы
- 14:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Полесье-2 Житомир
- 14:30. Александрия-2 – Горняк-Спорт
Турнирная таблица
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лесное.
79’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Фарма.
44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лесное.
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лесное.
6’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Лесное.
