Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 5-й тур, 29 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Лесное
29.08.2025 12:00 – FT 4 : 1
Реал Фарма
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 5-й тур, 29 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 августа видеотрансляции матчей 5-го тура Второй лиги

Вторая лига. 5-й тур, 29 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Лесное

29 августа проходят матчи 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 5-й тур, 29 августа 2025

  • 12:00. Лесное – Реал Фарма Одесса
  • 12:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П,Борщаговка
  • 12:45. Локомотив Киев – Ребел Киев
  • 13:30. Вильхивцы – Буковина-2 Черновцы
  • 14:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Полесье-2 Житомир
  • 14:30. Александрия-2 – Горняк-Спорт

Турнирная таблица

12:00. Лесное – Реал Фарма Одесса

12:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П,Борщаговка

12:45. Локомотив Киев – Ребел Киев

13:30. Вильхивцы – Буковина-2 Черновцы

14:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Полесье-2 Житомир

14:30. Александрия-2 – Горняк-Спорт

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лесное.
79’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Фарма.
44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лесное.
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лесное.
6’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Лесное.
Полтава и Заря назвали стартовые составы на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера
Колос – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
