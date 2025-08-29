Вторая лига. Победа ФК Лесное, ничья Буковины-2. Результаты 5-го тура
Команды Второй лиги провели матчи 5-го тура
В пятницу, 29 августа, во Второй лиге прошли матчи 5-го тура. В игровую программу дня вошли шесть матчей.
ФК «Лесное» одержал уверенную победу над клубом «Реал Фарма». Назар Волошин оформил хет-трик.
Победы также одержали «Ребел», «Колос-2», «Полесье-2» и «Александрия-2». ФК «Вильхивцы» и «Буковина-2» сыграли вничью.
Вторая лига. 5-й тур, 29 августа
Лесное – Реал Фарма – 4:1
Голы: Волошин, 5 (пенальти), 14, 44, Калинин, 89 – Гайваненко, 79
Колос-2 – Чайка – 3:1
Голы: Недоля, 5, Хруль, 39, Брыженко, 73 – Венгер, 88
Локомотив – Ребел – 0:1
Гол: Бодня, 17
Вильхивцы – Буковина-2 – 1:1
Голы: Шостак, 2 – Дубовик, 69 (пенальти)
Самбор-Нива-2 – Полесье-2 – 0:3
Голы: Иванов, 34, Раско, 51, Йока, 63
Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:0
Гол: Базаев, 32
