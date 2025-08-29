Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Лесное
29.08.2025 12:00 – FT 4 : 1
Реал Фарма
Украина. Вторая лига
Украина. Вторая лига
29 августа 2025, 17:19 | Обновлено 29 августа 2025, 17:23
40
0

Вторая лига. Победа ФК Лесное, ничья Буковины-2. Результаты 5-го тура

Команды Второй лиги провели матчи 5-го тура

Вторая лига. Победа ФК Лесное, ничья Буковины-2. Результаты 5-го тура
ФК Лесное

В пятницу, 29 августа, во Второй лиге прошли матчи 5-го тура. В игровую программу дня вошли шесть матчей.

ФК «Лесное» одержал уверенную победу над клубом «Реал Фарма». Назар Волошин оформил хет-трик.

Победы также одержали «Ребел», «Колос-2», «Полесье-2» и «Александрия-2». ФК «Вильхивцы» и «Буковина-2» сыграли вничью.

Вторая лига. 5-й тур, 29 августа

Лесное – Реал Фарма – 4:1

Голы: Волошин, 5 (пенальти), 14, 44, Калинин, 89 – Гайваненко, 79

Колос-2 – Чайка – 3:1

Голы: Недоля, 5, Хруль, 39, Брыженко, 73 – Венгер, 88

Локомотив – Ребел – 0:1

Гол: Бодня, 17

Вильхивцы – Буковина-2 – 1:1

Голы: Шостак, 2 – Дубовик, 69 (пенальти)

Самбор-Нива-2 – Полесье-2 – 0:3

Голы: Иванов, 34, Раско, 51, Йока, 63

Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Базаев, 32

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Лесное – Реал Фарма

Колос-2 – Чайка

Локомотив – Ребел

Вильхивцы – Буковина-2

Самбор-Нива-2 – Полесье-2

Александрия-2 – Горняк-Спорт

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Калинин (Лесное).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Шихалеев (Реал Фарма).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Назар Волошин (Лесное).
По теме:
Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским
Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила СК Полтава
ВИДЕО. Гол престижа? Полтава сократила отставание в счете против Зари
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Лесное Назар Волошин (Лесное) Реал Фарма Одесса Колос-2 Ковалевка Чайка Петропавловская Борщаговка Локомотив Киев Ребел Киев Вильхивцы Буковина-2 Черновцы Самбор-Нива-2 Тернополь Полесье-2 Житомир Горняк-Спорт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Сообщить об ошибке

