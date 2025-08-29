Тоттенхэм подпишет звездного хавбека за 60 миллионов. Его хотел Челси
Хави Симонс покинет «РБ Лейпциг»
Нидерландский полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Хави Симонс вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро.
Сам игрок подпишет с «шпорами» 5-летний контракт с опцией продления еще на 2 года.
В сезоне 2024/25 Хави Симонс провел 33 матча за «РБ Лейпциг», отличившись 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хави Симонсом интересуется «Челси».
🚨💣 BREAKING: Xavi Simons to Tottenham, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
All SIGNED between Spurs and RB Leipzig for fee worth €60m fixed after agreement revealed overnight.
Xavi has completed his medical and his contract is also now signed. 🔐🇳🇱
Contract until 2030 + 2 year option. pic.twitter.com/t98SrgrAh2
