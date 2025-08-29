Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм подпишет звездного хавбека за 60 миллионов. Его хотел Челси
Англия
29 августа 2025, 11:39 |
831
2

Тоттенхэм подпишет звездного хавбека за 60 миллионов. Его хотел Челси

Хави Симонс покинет «РБ Лейпциг»

29 августа 2025, 11:39 |
831
2
Тоттенхэм подпишет звездного хавбека за 60 миллионов. Его хотел Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Нидерландский полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Хави Симонс вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро.

Сам игрок подпишет с «шпорами» 5-летний контракт с опцией продления еще на 2 года.

В сезоне 2024/25 Хави Симонс провел 33 матча за «РБ Лейпциг», отличившись 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хави Симонсом интересуется «Челси».

По теме:
Не верят в украинца. Жирона приняла решение выйти на трансферный рынок
Рома нашла два варианта замены Довбика
Украинский тренер: «Этот игрок Шахтера может пойти по пути Виллиана»
Хави Симонс Тоттенхэм РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
Футбол | 29 августа 2025, 07:17 15
Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»

Вячеслав не понимает провала Динамо в еврокубках

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28.08.2025, 19:47
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом
Футбол | 29.08.2025, 11:42
Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом
Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Футбол | 28.08.2025, 16:24
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Ну вот и как после 60 за него рассказывать,что Кельвин стоит 50?!
Ответить
0
Lulinnha
Под руководством Франка будет блистать. 
Ответить
0
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 103
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем