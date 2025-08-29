Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наш чемпион в ЛК, ох и времена». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЕ
Лига Европы
29 августа 2025, 13:41 |
329
1

«Наш чемпион в ЛК, ох и времена». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЕ

Чемпион Украины сыграет в основном раунде Лиги конференций

29 августа 2025, 13:41 |
329
1
«Наш чемпион в ЛК, ох и времена». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЕ
ФК Динамо

В четверг, 28 августа, киевское «Динамо» провело ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского со счетом 1:0 обыграли «Маккаби» Тель-Авив.

Но для выхода в основной этап Лиги Европы этого оказалось мало. Ведь в первом матче «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:3.

Теперь киевский клуб будет выступать в Лиге конференций. Болельщики разочарованы вылетом команды из Лиги Европы, но надеются, что «Динамо» проявит себя в Лиге конференций.

✙Олег✙: Кто смотрит Динамо, тот на Хатико не плачет.

Shameless: Играли бы на таком уровне первый матч, прошли бы.

Павло: Ну норм, очки за матч заработали и в ЛК прошли где заработают больше, чем заработали бы в ЛЕ.

Artem Khomenko: Ну даже ок, нам очки нужны в таблицу кефов, может, хоть там Динамо не обосрется.

Владислав: Наш чемпион играет в ЛК🥲, ох и во времена живем.

felqq: Лучше, чем последние 3 матча в еврокубках, но все еще недостаточно(

Даня Пономарь: Суркисы виноваты в этом, ни одного трансфера, тренерский штаб ничтожен.

Андрій: Будем надеяться, что не займем последнее место в ЛК.

Serg Grabovetskiy: В этой игре хоть желания было, а мастерства не было и нет.

Vlad: Без идей, без креатива. Футбол так не работает в наше время. Бывает нет мастерства у игроков, но есть команда игра. У нас, к сожалению, ни того, ни другого. Менять с корней, или будет так всегда.

По теме:
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Поединок с Маккаби стал юбилейным для Шапаренко
Все четыре турецкие команды проиграли свои противостояния в еврокубках
Лига Европы Динамо - Маккаби Т-А Маккаби Тель-Авив Динамо Киев реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 122
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29 августа 2025, 06:23 105
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Футбол | 29.08.2025, 14:05
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Не розумію, чому досі не звільнено Шовковського?
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем