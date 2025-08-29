«Наш чемпион в ЛК, ох и времена». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЕ

В четверг, 28 августа, киевское «Динамо» провело ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского со счетом 1:0 обыграли «Маккаби» Тель-Авив.

Но для выхода в основной этап Лиги Европы этого оказалось мало. Ведь в первом матче «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:3.

Теперь киевский клуб будет выступать в Лиге конференций. Болельщики разочарованы вылетом команды из Лиги Европы, но надеются, что «Динамо» проявит себя в Лиге конференций.

✙Олег✙: Кто смотрит Динамо, тот на Хатико не плачет.

Shameless: Играли бы на таком уровне первый матч, прошли бы.

Павло: Ну норм, очки за матч заработали и в ЛК прошли где заработают больше, чем заработали бы в ЛЕ.

Artem Khomenko: Ну даже ок, нам очки нужны в таблицу кефов, может, хоть там Динамо не обосрется.

Владислав: Наш чемпион играет в ЛК🥲, ох и во времена живем.

felqq: Лучше, чем последние 3 матча в еврокубках, но все еще недостаточно(

Даня Пономарь: Суркисы виноваты в этом, ни одного трансфера, тренерский штаб ничтожен.

Андрій: Будем надеяться, что не займем последнее место в ЛК.

Serg Grabovetskiy: В этой игре хоть желания было, а мастерства не было и нет.

Vlad: Без идей, без креатива. Футбол так не работает в наше время. Бывает нет мастерства у игроков, но есть команда игра. У нас, к сожалению, ни того, ни другого. Менять с корней, или будет так всегда.