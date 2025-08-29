Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 августа 2025, 09:37
Кудровка – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок Премьер-лиги состоится 29 августа в 18:00 по киевскому времени

ФК Карпаты

29 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Карпаты».

Матч пройдет на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

