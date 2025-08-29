Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины Кудровка – Карпаты
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 09:06 | Обновлено 29 августа 2025, 09:47
80
0

Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины Кудровка – Карпаты

Поединок Премьер-лиги состоится 29 августа в 18:00 по киевскому времени

29 августа 2025, 09:06 | Обновлено 29 августа 2025, 09:47
80
0
Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины Кудровка – Карпаты
Оболонь-Арена

29 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Карпаты».

Матч пройдет на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Favbet
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.

По теме:
Защитник клуба УПЛ: «Можно сказать, что у нас три главных тренера»
Кудровка – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стефано ПИОЛИ: «Матч против Полесья? Хотелось бы меньше страдать»
Футбол | 29 августа 2025, 09:19 0
Стефано ПИОЛИ: «Матч против Полесья? Хотелось бы меньше страдать»
Стефано ПИОЛИ: «Матч против Полесья? Хотелось бы меньше страдать»

Коуч «фиалок» пообщался с журналистами после матча Лиги конференций

«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Футбол | 28 августа 2025, 16:24 1
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону

Игорь Беланов в шоке от общего уровня киевского Динамо

РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»
Футбол | 29.08.2025, 02:43
РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»
РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28.08.2025, 14:30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 5
Бокс
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем