Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
29 августа 2025, 07:28 |
Понадобился супертай-брейк: определена соперница Костюк в 3-м круге US Open

В 1/16 финала мейджора в Нью-Йорке Марта поборется против Диан Парри

Понадобился супертай-брейк: определена соперница Костюк в 3-м круге US Open
Диан Парри

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде украинка поборется против представительницы Франции Диан Парри (WTA 107), которая во втором круге выбила Ренату Сарасуа (WTA 82) за 2 часа и 48 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Рената Сарасуа (Мексика) – Диан Парри (Франция) – 2:6, 6:2, 6:7 (7:10)

Парри провела третье очное противостояние против Сарасуа и впервые добыла победу.

Диан впервые в карьере вышла в 1/16 финала US Open и в пятый раз на турнирах Grand Slam. На мейджорах она еще ни разу не добиралась до второй недели.

Ранее Костюк дважды играла против Парри. Счет 2:0 в пользу второй ракетки Украины. Обе виктории Марта одержала в 2022 году: в первом круге Australian Open и в финале квалификации тысячника в Дубае.

Костюк на слэме в Нью-Йорке уже успела одолеть Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез.

Диан Парри Марта Костюк Рената Сарасуа US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
