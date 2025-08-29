28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 113-й минуте Кауан Элиас сделал счет 2:1 в пользу горняков.

Теперь донецкий клуб по сумме двух матчей побеждает 3:2.

❗️ ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом