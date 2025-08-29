Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом
Лига конференций
29 августа 2025, 00:28 | Обновлено 29 августа 2025, 00:48
560
0

ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом

Кауан сделал счет 2:1 в пользу горняков в ответном матче Q4 Лиги конференций

29 августа 2025, 00:28 | Обновлено 29 августа 2025, 00:48
560
0
ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом

28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 113-й минуте Кауан Элиас сделал счет 2:1 в пользу горняков.

Теперь донецкий клуб по сумме двух матчей побеждает 3:2.

❗️ ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом

По теме:
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков
ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти
Кауан Элиас видео голов и обзор Шахтер Донецк Серветт Серветт - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Футбол | 28 августа 2025, 19:53 29
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А

28 августа в 21:00 на арене в польском Люблине пройдет игра Q4 Лиги Европы

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29 августа 2025, 00:55 0
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки попали в первую корзину, а столичная команда - во вторую

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28.08.2025, 06:47
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
27.08.2025, 00:38 1
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем