ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом
Кауан сделал счет 2:1 в пользу горняков в ответном матче Q4 Лиги конференций
28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].
Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 113-й минуте Кауан Элиас сделал счет 2:1 в пользу горняков.
Теперь донецкий клуб по сумме двух матчей побеждает 3:2.
⚽️ КАУАН ЕЛІА-А-АС! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 28, 2025
🧡 ЯК ВІН РОЗІБРАВСЯ! 😍 ЯКИЙ ВАЖЛИВИЙ ГОЛ! 👏#Shakhtar | #UECL #СерветтШахтар pic.twitter.com/OiBYMzniXi
