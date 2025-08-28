ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Женеве, где сыграет против Серветта
Ответный матч Q4 Лиги конференций состоится 28 августа в 22:00 по Киеву
28 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт (Швейцария) и Шахтер (Украина) [первый поединок – 1:1].
Поединок пройдет на арене Стад де Женев, Швейцария. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки уже прибыли на стадион. Соответствующими фото поделилась пресс-служба горняков.
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Женеве, где сыграет против Серветта
⚒️ Команда – на стадіоні в Женеві 📹#Shakhtar | #UECL #СерветтШахтар pic.twitter.com/6UELXfZV00— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 28, 2025
