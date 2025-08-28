Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Женеве, где сыграет против Серветта
Лига конференций
28 августа 2025, 21:21 |
60
0

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Женеве, где сыграет против Серветта

Ответный матч Q4 Лиги конференций состоится 28 августа в 22:00 по Киеву

28 августа 2025, 21:21 |
60
0
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Женеве, где сыграет против Серветта
ФК Шахтер

28 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт (Швейцария) и Шахтер (Украина) [первый поединок – 1:1].

Поединок пройдет на арене Стад де Женев, Швейцария. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки уже прибыли на стадион. Соответствующими фото поделилась пресс-служба горняков.

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Женеве, где сыграет против Серветта

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
Легенда Шахтера повлиял на трансфер топового новичка в клуб
Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
фото Серветт Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 28 августа 2025, 21:23 0
Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы

Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Футбол | 28 августа 2025, 15:15 25
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова

Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
27.08.2025, 00:38 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем