Лига конференций28 августа 2025, 21:10 |
145
0
ФОТО. Шахтер показал раздевалку и форму на ответный матч Q4 ЛК с Серветтом
Второй поединок четвертого раунда квалификации еврокубка начнется 28 августа в 22:00
28 августа 2025, 21:10 |
145
0
28 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.
Поединок состоится на арене Стад де Женев. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом игры пресс-служба горняков показала раздевалку команды. Шахтер сыграет в белой форме.
ФОТО. Шахтер показал раздевалку и форму на ответный матч Q4 ЛК с Серветтом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2025, 19:53 29
28 августа в 21:00 на арене в польском Люблине пройдет игра Q4 Лиги Европы
Бокс | 28 августа 2025, 02:28 1
Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Футбол | 28.08.2025, 21:22
Комментарии 0
Популярные новости
27.08.2025, 07:15 7
28.08.2025, 09:16 23
28.08.2025, 07:44 30
28.08.2025, 06:00 5
27.08.2025, 05:52
27.08.2025, 04:56 11
27.08.2025, 08:25 2
27.08.2025, 05:14 6