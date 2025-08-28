Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань определился. Стартовые составы на матч Фиорентина – Полесье
Лига конференций
28 августа 2025, 19:51 | Обновлено 28 августа 2025, 20:01
411
1

Ротань определился. Стартовые составы на матч Фиорентина – Полесье

Матч начнется 28 августа в 21:00 по Киеву

28 августа 2025, 19:51 | Обновлено 28 августа 2025, 20:01
411
1
Ротань определился. Стартовые составы на матч Фиорентина – Полесье
Коллаж Sport.ua. Руслан Ротань

В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу примет «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

«Полесье» в предыдущих раундах Лиги конференций одолело команды «Санта-Колома» из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский «Пакш» (3:0, 1:2).

«Фиорентина» вступила в борьбу напрямую с 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Стартовые составы на матч «Фиорентина» – «Полесье»:

По теме:
ФОТО. Челси получил уникальную награду во время жеребьевки Лиги чемпионов
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Женева в день матча с Серветтом
Пока не объявили. Полесье заявило на сезон УПЛ двух именитых футболистов
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Фиорентина - Полесье стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Футбол | 28 августа 2025, 19:53 4
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А

28 августа в 21:00 на арене в польском Люблине пройдет игра Q4 Лиги Европы

Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Хоккей | 28 августа 2025, 13:46 22
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян

Еще один украинский хоккейный клуб решил заявиться в иностранный чемпионат

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28.08.2025, 06:47
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28.08.2025, 07:44
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28.08.2025, 14:30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Мені здається що Безкоровайний сильніший цз чим Чоботенко.
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 5
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 17
Другие виды
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем