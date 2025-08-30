Названы суммы, которые заплатил Шахтер за трех бразильских талантов

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Сантоса» Луки Мейреллиша и центрального атакующего хавбека Изеки Силвы из «Флуминенсе».

Портал Transfermarkt обнародовал суммы, которые пришлось заплатить «Шахтеру» за своих новичков. Переход Изеки обошелся в 10 миллионов евро, а за трансфер Мейреллиша «Сантос» получил 12 миллионов евро.

Ранее «горняки» оформили переход Лукаса Ферейры из «Сан-Паулы» за 10 миллионов евро. Таким образом, за трех бразильских талантов «Шахтер» этим летом заплатил 32 миллиона евро.

Изеки в общей сложности провел за основной состав «флузау» 12 матчей (2 в чемпионате Бразилии, 1 в Кубке Бразилии, 2 в Копа Судамерикана, 7 в чемпионате Кариока).

Всего за основу «Сантоса» Мейреллиш провел 17 игр (7 в бразильской Серии А, 2 в Серии В, 1 в Кубке Бразилии, 7 в чемпионате Паулиста). Чемпион бразильской Серии В (2024). В августе 2025 года был вызван в сборную Бразилии U-20.

За основную команд «Сан-Паулу» Лукас Феррейра провел 23 матча во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одним ассистом.