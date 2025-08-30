Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названы суммы, которые заплатил Шахтер за трех бразильских талантов
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 00:40 |
Названы суммы, которые заплатил Шахтер за трех бразильских талантов

Общая стоимость обошлась в 32 миллиона евро

ФК Шахтер. Ринат Ахаметов

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Сантоса» Луки Мейреллиша и центрального атакующего хавбека Изеки Силвы из «Флуминенсе».

Портал Transfermarkt обнародовал суммы, которые пришлось заплатить «Шахтеру» за своих новичков. Переход Изеки обошелся в 10 миллионов евро, а за трансфер Мейреллиша «Сантос» получил 12 миллионов евро.

Ранее «горняки» оформили переход Лукаса Ферейры из «Сан-Паулы» за 10 миллионов евро. Таким образом, за трех бразильских талантов «Шахтер» этим летом заплатил 32 миллиона евро.

Изеки в общей сложности провел за основной состав «флузау» 12 матчей (2 в чемпионате Бразилии, 1 в Кубке Бразилии, 2 в Копа Судамерикана, 7 в чемпионате Кариока).

Всего за основу «Сантоса» Мейреллиш провел 17 игр (7 в бразильской Серии А, 2 в Серии В, 1 в Кубке Бразилии, 7 в чемпионате Паулиста). Чемпион бразильской Серии В (2024). В августе 2025 года был вызван в сборную Бразилии U-20.

За основную команд «Сан-Паулу» Лукас Феррейра провел 23 матча во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одним ассистом.

Transfermarkt Лукас Феррейра Изеки Силва Лука Мейреллиш трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Влад Тараненко
Із усіх трьох толк буде тільки від Ізекі, виглядає технічним, швидким, еластичним, а інші 2 мусорні, навіть в Карпат бразили живіше виглядають 
