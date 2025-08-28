Клуб АПЛ может совершить рекордный трансфер форварда. Там играет украинец
Максимилиан Байер привлекает внимание «Брентфорда»
Немецкий форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер привлекает внимание «Брентфорда». Об этом сообщает BILD.
По информации источника, английский клуб готовит предложение по 22-летнему нападающем, сума которого составляет 55 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. В случае, если трансфер состоится, он станет рекордным для «пчел». Сейчас самым дорогим подписание «Брентфорда» является подписание Данго Уаттара из «Борнмута» за 42 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Максимилиан Байер провел 46 матчей на клубном уровне во все турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
В «Брентфорде» играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк
Ранее сообщалось о том, что «Челси» отдал защитника в аренду «Боруссии» Дортмунд.
