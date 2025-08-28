Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 августа 2025, 19:16 | Обновлено 28 августа 2025, 19:17
Клуб АПЛ может совершить рекордный трансфер форварда. Там играет украинец

Максимилиан Байер привлекает внимание «Брентфорда»

Клуб АПЛ может совершить рекордный трансфер форварда. Там играет украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Максимилиан Байер

Немецкий форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер привлекает внимание «Брентфорда». Об этом сообщает BILD.

По информации источника, английский клуб готовит предложение по 22-летнему нападающем, сума которого составляет 55 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. В случае, если трансфер состоится, он станет рекордным для «пчел». Сейчас самым дорогим подписание «Брентфорда» является подписание Данго Уаттара из «Борнмута» за 42 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Максимилиан Байер провел 46 матчей на клубном уровне во все турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

В «Брентфорде» играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк

Ранее сообщалось о том, что «Челси» отдал защитника в аренду «Боруссии» Дортмунд.

Максимилиан Байер Брентфорд Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Егор Ярмолюк
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
