  ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду Боруссии Дортмунд
27 августа 2025, 12:47 | Обновлено 27 августа 2025, 12:51
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду Боруссии Дортмунд

Аарон Ансельмино следующий сезон отыграет в Германии

ФК Боруссия Дортмунд. Аарон Ансельмино

Немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд арендовал центрального защитника «Челси» Аарона Ансельмино.

По информации пресс-службы клуба, 20-летний футболист перешел в команду Бундеслиги на правах годичной аренды.

Молодой аргентинский защитник прошёл медосмотр и выбрал номер в новой команде. В составе «Боруссии» Аарон будет выступать под 28-м номером.

«Мы уже следили за Аароном во время его выступлений за «Боку Хуниорс». Он является очень хорошим решением в нашей нынешней ситуации. Это талантливый игрок, который уже доказал своё мастерство в молодом возрасте на эмоциональных стадионах.

Теперь мы быстро интегрируем его в команду, так как он нам нужен немедленно, и с нетерпением ждем Аарона в черно-желтой форме в этом сезоне», – сказал спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Ансельмино присоединился к лондонскому клубу летом 2024 года, однако уже зимой защитник был арендован аргентинским клубом «Бока Хуниорс».

На счету Аарона всего один матч в составе «пенсионеров», проведенный на клубном чемпионате мира против «Бенфики».

Андрей Витренко
