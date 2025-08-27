ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду Боруссии Дортмунд
Аарон Ансельмино следующий сезон отыграет в Германии
Немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд арендовал центрального защитника «Челси» Аарона Ансельмино.
По информации пресс-службы клуба, 20-летний футболист перешел в команду Бундеслиги на правах годичной аренды.
Молодой аргентинский защитник прошёл медосмотр и выбрал номер в новой команде. В составе «Боруссии» Аарон будет выступать под 28-м номером.
«Мы уже следили за Аароном во время его выступлений за «Боку Хуниорс». Он является очень хорошим решением в нашей нынешней ситуации. Это талантливый игрок, который уже доказал своё мастерство в молодом возрасте на эмоциональных стадионах.
Теперь мы быстро интегрируем его в команду, так как он нам нужен немедленно, и с нетерпением ждем Аарона в черно-желтой форме в этом сезоне», – сказал спортивный директор клуба Себастьян Кель.
Ансельмино присоединился к лондонскому клубу летом 2024 года, однако уже зимой защитник был арендован аргентинским клубом «Бока Хуниорс».
На счету Аарона всего один матч в составе «пенсионеров», проведенный на клубном чемпионате мира против «Бенфики».
👋🇦🇷 pic.twitter.com/aCMOHCmFjF— Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2025
👋 Borussia Dortmund hat in Aaron Anselmino einen argentinischen U20-Nationalspieler vom FC Chelsea ausgeliehen. Die Leihe des 20-Jährigen ist befristet bis zum 30. Juni 2026.— Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2025
Alle Infos: https://t.co/LCrHhw7vRh pic.twitter.com/e11qWvUEbE
🆕🆕🆕 pic.twitter.com/5CsRAaCsEv— Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2025
