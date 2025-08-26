ОФИЦИЛЬНО. Челси продал игрока в клуб Бундеслиги и летом заработал 270+ млн

Клуб Бундеслиги Боруссия Дортмунд объявил о подписании контракта с центральными полузащитником Челси Карни Чуквуэмекой. Договор рассчитан до середины 2030 года.

Трансфер принесет лондонскому клубу 24 миллиона фунтов.

21-летний Чуквуэмека вторую часть минувшего сезона провел в дортмундской команде на правах аренды, отыграв 17 матчей.

Сообщается, что трансферы на выход принесли Челси этим летом уже более 270 миллионов фунтов.