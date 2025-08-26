ОФИЦИЛЬНО. Челси продал игрока в клуб Бундеслиги и летом заработал 270+ млн
Чуквуэмека перебрался в Боруссию Дортмунд
Клуб Бундеслиги Боруссия Дортмунд объявил о подписании контракта с центральными полузащитником Челси Карни Чуквуэмекой. Договор рассчитан до середины 2030 года.
Трансфер принесет лондонскому клубу 24 миллиона фунтов.
21-летний Чуквуэмека вторую часть минувшего сезона провел в дортмундской команде на правах аренды, отыграв 17 матчей.
Сообщается, что трансферы на выход принесли Челси этим летом уже более 270 миллионов фунтов.
HE’S BACK! 🏴🚨— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025
Borussia Dortmund has completed the permanent signing of Carney Chukwuemeka from Chelsea FC on a contract running until June 30, 2030. ✍️ pic.twitter.com/aO5bDLrl6j
