Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИЛЬНО. Челси продал игрока в клуб Бундеслиги и летом заработал 270+ млн
Англия
26 августа 2025, 15:35
ОФИЦИЛЬНО. Челси продал игрока в клуб Бундеслиги и летом заработал 270+ млн

Чуквуэмека перебрался в Боруссию Дортмунд

ОФИЦИЛЬНО. Челси продал игрока в клуб Бундеслиги и летом заработал 270+ млн
ФК Боруссия Дортмунд. Карни Чуквуэмека

Клуб Бундеслиги Боруссия Дортмунд объявил о подписании контракта с центральными полузащитником Челси Карни Чуквуэмекой. Договор рассчитан до середины 2030 года.

Трансфер принесет лондонскому клубу 24 миллиона фунтов.

21-летний Чуквуэмека вторую часть минувшего сезона провел в дортмундской команде на правах аренды, отыграв 17 матчей.

Сообщается, что трансферы на выход принесли Челси этим летом уже более 270 миллионов фунтов.

