Неожиданный вариант. Рома готова обменять Довбика в стан конкурента

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Милане», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, два клуба обсуждают возможность обмена нападающими. «Рома» готова отпустить Довбика в «Милан», а в обратном направлении хочет получить форварда «россонери» Сантьяго Хименеса.

В то же время отмечается, что этот обмен будет не просто осуществить по той причине, что мексиканский форвард предпочитает остаться в своем нынешнем клубе.

Сообщалось, что топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику.