Месси пересек отметку в 60 голов за Интер Майами
Аргентинец уже 17 лет подряд отмечается 27+ забитыми мячами
В полуфинальном матче Кубка лиг «Интер Майами» победил «Орландо Сити» со счетом 3:1.
Дублем в составе победителей отметился Лионель Месси.
Благодаря своим голам аргентинец укрепил свое лидерство среди лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю.
Лучшие бомбардиры Интер Майами во всех турнирах
- 61 – Лионель Месси (Аргентина)
- 36 – Луис Суарес (Уругвай)
- 32 – Леонардо Кампана (Эквадор)
- 29 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
В 2025 году Месси забил уже 27 голов. Аргентинец уже 17 лет подряд отмечается 27+ забитыми мячами:
- 2009: 41
- 2010: 60
- 2011: 59
- 2012: 91
- 2013: 45
- 2014: 58
- 2015: 52
- 2016: 59
- 2017: 54
- 2018: 51
- 2019: 50
- 2020: 27
- 2021: 43
- 2022: 35
- 2023: 28
- 2024: 29
- 2025: 27
Goleadores históricos Inter Miami 👇— Only Stats (@TheGoatStats) August 28, 2025
1️⃣ LIONEL MESSI 🇦🇷 61 🆕
2️⃣ Luis Suárez 🇺🇾 36
3️⃣ Leonardo Campana 🇪🇨 32
4️⃣ Gonzalo Higuaín 🇦🇷 29
5️⃣ Robert Taylor 🇫🇮 18
6️⃣ Josef Martínez 🇻🇪 12
7️⃣ TELASCO SEGOVIA 🇻🇪 11 🆕
8️⃣ Tadeo Allende 🇦🇷 11
9️⃣ Jordi Alaba 🇪🇸 11
🔟 Matías Rojas 🇵🇾 9… pic.twitter.com/wZddeGjWcO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист высоко оценивает шансы житомирских «волков»
Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии