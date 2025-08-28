Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси пересек отметку в 60 голов за Интер Майами
Major League Soccer
28 августа 2025, 14:25 |
180
0

Месси пересек отметку в 60 голов за Интер Майами

Аргентинец уже 17 лет подряд отмечается 27+ забитыми мячами

28 августа 2025, 14:25 |
180
0
Месси пересек отметку в 60 голов за Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В полуфинальном матче Кубка лиг «Интер Майами» победил «Орландо Сити» со счетом 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Лионель Месси.

Благодаря своим голам аргентинец укрепил свое лидерство среди лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю.

Лучшие бомбардиры Интер Майами во всех турнирах

  1. 61 – Лионель Месси (Аргентина)
  2. 36 – Луис Суарес (Уругвай)
  3. 32 – Леонардо Кампана (Эквадор)
  4. 29 – Гонсало Игуаин (Аргентина)

В 2025 году Месси забил уже 27 голов. Аргентинец уже 17 лет подряд отмечается 27+ забитыми мячами:

  • 2009: 41
  • 2010: 60
  • 2011: 59
  • 2012: 91
  • 2013: 45
  • 2014: 58
  • 2015: 52
  • 2016: 59
  • 2017: 54
  • 2018: 51
  • 2019: 50
  • 2020: 27
  • 2021: 43
  • 2022: 35
  • 2023: 28
  • 2024: 29
  • 2025: 27
По теме:
Жорди Альба догнал Дани Алвеса по количеству ассистов на Месси
Месси и Кейн забили очередные голы в карьере. Сколько они имеют теперь?
ВИДЕО. Семья – главное. Месси отпраздновал забитый мяч со своими сыновьями
Лионель Месси Интер Майами Орландо Сити Кубок лиг (MLS) рекорд Луис Суарес Леонардо Кампана Гонсало Игуаин статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»
Футбол | 28 августа 2025, 13:39 1
Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»
Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»

Специалист высоко оценивает шансы житомирских «волков»

Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28 августа 2025, 02:28 1
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»

Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии

ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Футбол | 27.08.2025, 19:47
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 27
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 34
Теннис
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем