Брюгге впервые с 2001 года победил в еврокубках с разницей в 6 мячей
Команда из Бельгии уничтожила «Рейнджерс» и вышла в основной раунд Лиги чемпионов
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» победил «Рейнджерс» со счетом 6:0 (9:1 по сумме двух встреч).
Начиная с сентября 2001 года (7:1 против «Олимпиакоса» из Никосии в матче Кубка УЕФА), эта победа стала самой крупной для «Брюгге» в еврокубках.
Если брать результат по сумме двух встреч, то только два раза бельгийский клуб побеждал с большим счетом: 10:0 против «Флорианы» в 1973 году и 10:1 против «Акранеса» в 2001 году.
Хоакин Сейс в возрасте 20 лет и 152 дней стал самым молодым игроком «Брюгге» в XXI веке, который отметился 3+ результативными действиями в матче Лиги чемпионов (два гола и результативная передача).
«Рейнджерс» благодаря этому результату (0:6 в одном матче и 1:9 по сумме двух встреч) повторил свои клубные антирекорды в еврокубках.
6 - Club Brugge's 6-0 win over Rangers is their biggest European victory since 27 September 2001 (7-1 against Olympiakos Nicosia), only ever winning by a bigger margin on aggregate (9-1 v Rangers) on two previous occasions (10-1 v ÍA in 2001, 10-0 v Floriana in 1973). Thumping. pic.twitter.com/5ZI4vM5vGo— OptaJohan (@OptaJohan) August 27, 2025
3 - Joaquin Seys (20 years and 152 days) is the youngest Club Brugge player with 3+ goal involvements in a single UEFA Champions League game this century (including qualifiers). Him. pic.twitter.com/k2VidRvwbx— OptaJohan (@OptaJohan) August 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Либо грудь в крестах, либо голова в кустах
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»