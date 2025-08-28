Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 августа 2025, 13:43 |
Брюгге впервые с 2001 года победил в еврокубках с разницей в 6 мячей

Команда из Бельгии уничтожила «Рейнджерс» и вышла в основной раунд Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» победил «Рейнджерс» со счетом 6:0 (9:1 по сумме двух встреч).

Начиная с сентября 2001 года (7:1 против «Олимпиакоса» из Никосии в матче Кубка УЕФА), эта победа стала самой крупной для «Брюгге» в еврокубках.

Если брать результат по сумме двух встреч, то только два раза бельгийский клуб побеждал с большим счетом: 10:0 против «Флорианы» в 1973 году и 10:1 против «Акранеса» в 2001 году.

Хоакин Сейс в возрасте 20 лет и 152 дней стал самым молодым игроком «Брюгге» в XXI веке, который отметился 3+ результативными действиями в матче Лиги чемпионов (два гола и результативная передача).

«Рейнджерс» благодаря этому результату (0:6 в одном матче и 1:9 по сумме двух встреч) повторил свои клубные антирекорды в еврокубках.

Брюгге Глазго Рейнджерс Лига чемпионов статистика антирекорд
