Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков решил покинуть Шахтер и перебраться в Бенфику. Но есть проблема
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 12:39 |
2083
9

Судаков решил покинуть Шахтер и перебраться в Бенфику. Но есть проблема

Донецкий клуб не хочет снижать свои финансовые запросы и терять три миллиона евро

28 августа 2025, 12:39 |
2083
9
Судаков решил покинуть Шахтер и перебраться в Бенфику. Но есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает португальское издание glorioso1904.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована португальская «Бенфика», которая планирует усилить состав до завершения трансферного окна. Переход игрока поддержал и главный тренер «орлов» Бруну Лаже.

На данный момент стороны продолжают непростые переговоры – команды не могут достичь компромисса из-за суммы трансфера. «Шахтер» готов отпустить футболиста, но требует 30 млн евро. Лиссабонский клуб пытается снизить цену на три миллиона евро, но пока никакого прогресса в этом вопросе нет.

Сам Судаков уже сообщил руководству «горняков», что хотел бы играть в чемпионате Португалии, но представитель Премьер-лиги не намерен идти на компромисс.

«Бенфика» надеется, что ей удастся убедить «Шахтер» и оформить трансфер полузащитника, который присоединится к своему соотечественнику Анатолий Трубину.

По теме:
Кейс Осимхена. Откуда у турецких клубов деньги на трансферы мирового уровня
«Что-то случилось». Моуриньо наехал на руководство Фенербахче из-за Лунина
«Скоро». Трубин анонсировал трансфер Судакова в Бенфику
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Шахтер Донецк Георгий Судаков Бруну Лаже Анатолий Трубин трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28 августа 2025, 08:30 1
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду

Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28 августа 2025, 00:10 5
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28.08.2025, 02:28
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2025, 12:53
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Ну человек не бедный… думаю может и сам разницу загасить))
Ответить
+5
Richard Lewis
Судаков вирішив перебратися в Бенфіку. Проте є проблема: Бенфіці не потрібен Судаков 
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Burevestnik
свободу  Судакову!!!  
Ответить
+2
Перець
хай бразили скинуть доплату
Ответить
0
GloryUkraine
Вже не перше рішення Сундукова залишити кротів. В який чемпіонат, та який клуб не принципово.
Ответить
0
ТвояМамка
Жорик, со своего кармана докинь и тикАй)
Ответить
-1
Популярные новости
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 10
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 17
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем