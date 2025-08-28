Судаков решил покинуть Шахтер и перебраться в Бенфику. Но есть проблема

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает португальское издание glorioso1904.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована португальская «Бенфика», которая планирует усилить состав до завершения трансферного окна. Переход игрока поддержал и главный тренер «орлов» Бруну Лаже.

На данный момент стороны продолжают непростые переговоры – команды не могут достичь компромисса из-за суммы трансфера. «Шахтер» готов отпустить футболиста, но требует 30 млн евро. Лиссабонский клуб пытается снизить цену на три миллиона евро, но пока никакого прогресса в этом вопросе нет.

Сам Судаков уже сообщил руководству «горняков», что хотел бы играть в чемпионате Португалии, но представитель Премьер-лиги не намерен идти на компромисс.

«Бенфика» надеется, что ей удастся убедить «Шахтер» и оформить трансфер полузащитника, который присоединится к своему соотечественнику Анатолий Трубину.