Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 07:51 |
1924
3

Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины

Лиссабонский клуб готов оставить «горнякам» 20% прав на Георгия Судакова

Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальская «Бенфика» продолжает активную работу на трансферном рынке – лиссабонский клуб не оставляет попыток подписать полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

Стороны провели предварительные переговоры, в ходе которых обсудили детали потенциального трансфера, однако не могут сойтись на сумме трансфера. «Орлы» предложили 27 млн евро, украинский клуб требует, как минимум, на три больше.

Португальский журналист Луис Эгилар в эфире программы Os Novos Donos da Bola сообщил новые подробности потенциального перехода Судакова в чемпионат Португалии.

Чтобы заинтересовать «горняков», лиссабонский клуб готов пойти на уступки и предложил 20% прав на футболиста оставить донецкой команде. «Бенфика» надеется, что этот пункт позволит сторонам быстрее оформить переход украинца.

Контракт Судакова с «Шахтером» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 32 млн евро. Сам полузащитник согласился покинуть чемпионат Украины, но все зависит от договоренностей между клубами.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Шахтер Донецк Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
MIRRA
Георгій, підключай сім'ю. Проконсультуйся з Ванатом.
Ответить
0
SHN
Жора,включай Кельвина
Ответить
0
pricolist
Шахтар, відпустіть хлопця, по-людськи прошу)
Ответить
0
