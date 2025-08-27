Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины

Португальская «Бенфика» продолжает активную работу на трансферном рынке – лиссабонский клуб не оставляет попыток подписать полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

Стороны провели предварительные переговоры, в ходе которых обсудили детали потенциального трансфера, однако не могут сойтись на сумме трансфера. «Орлы» предложили 27 млн евро, украинский клуб требует, как минимум, на три больше.

Португальский журналист Луис Эгилар в эфире программы Os Novos Donos da Bola сообщил новые подробности потенциального перехода Судакова в чемпионат Португалии.

Чтобы заинтересовать «горняков», лиссабонский клуб готов пойти на уступки и предложил 20% прав на футболиста оставить донецкой команде. «Бенфика» надеется, что этот пункт позволит сторонам быстрее оформить переход украинца.

Контракт Судакова с «Шахтером» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 32 млн евро. Сам полузащитник согласился покинуть чемпионат Украины, но все зависит от договоренностей между клубами.