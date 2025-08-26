Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 19:33 |
Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины

Лиссабонский клуб нацелен на трансфер полузащитника Георгия Судакова

Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальская «Бенфика» продолжает вести переговоры с донецким «Шахтером» о переходе полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

По информации португальской прессы, лиссабонский клуб отправил «горнякам» предложение в размере 27 млн евро. Представитель Пресмьер-лиги готов отпустить 22-летнего футболиста, но требует, как минимум, 30 млн евро.

«Орлы» надеются, что в ходе переговоров смогут убедить украинскую команду снизить свои финансовые запросы.

Изначально, Судаков не был приоритетным вариантом для усиления португальского клуба. В шорт-листе «Бенфики» находилось три кандидатуры – Жоау Феликс, Тьяго Алмада и Мохамед Амура, но все попытки подписать этих игроков провалились.

«Орлы» планируют убедить «Шахтер» отпустить Судакова и продолжают переговоры, в ходе которых намерены обсудить все детали потенциального соглашения.

Шахтер Донецк Бенфика Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу
Николай Титюк Источник: Maisfutebol
volunec85
Його треба віддавати, поки ще хтось хоче. Бо прогресу у Шахтарі взагалі нема. Ще пару бразильців куплять і буде банку гріти 
Ответить
+3
AK.228
Отдавайте ради Бога👏👏
Ответить
+1
vasilichn
Так им же "Наполи" 30 лямов предлагал, шлюхтерспор отказал, а теперь шо и 30 катит. Или Спорт.юа нам всем лапши на уши навесил о "Наполи"???
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Та ну, ви що? Шахтар навіть з дивану за такі гроші за Судакова не встане)
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Counselor
Це неповага до Шахтаря! Мiнiмум 50 млн. За якогось Кевiна англiйцi пропонують бiльше. А Судаков гравець збiрноi. I що це за клуб такий Бенфiка? Де Наполi, Ювентус, Лiверпуль, МанСiтi?
Ответить
0
DK2025
Пока его "покупают" (бесчисленное число раз), он окончательно играть перестанет, но в сборную будет вызываться в любом состоянии. По звонку из Лондона.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Rzechpospolita
Мабуть, Шахтар,  ще пропише в угоді процентів 20 з наступного перепродажу ))) 
Ответить
0
saltim
Если завтра Бенфика выйдет в ЛЧ то думаю продадут,если нет то идите нах
Ответить
0
Bulba_sumkin
Пусть переходит, в Шахтере станет вторым шляпаренкой для сборной! Надеюсь перейдет и будет прогрессировать, от этого выиграют и оба клуба, и сборная)
Ответить
-1
