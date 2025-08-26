Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины
Лиссабонский клуб нацелен на трансфер полузащитника Георгия Судакова
Португальская «Бенфика» продолжает вести переговоры с донецким «Шахтером» о переходе полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.
По информации португальской прессы, лиссабонский клуб отправил «горнякам» предложение в размере 27 млн евро. Представитель Пресмьер-лиги готов отпустить 22-летнего футболиста, но требует, как минимум, 30 млн евро.
«Орлы» надеются, что в ходе переговоров смогут убедить украинскую команду снизить свои финансовые запросы.
Изначально, Судаков не был приоритетным вариантом для усиления португальского клуба. В шорт-листе «Бенфики» находилось три кандидатуры – Жоау Феликс, Тьяго Алмада и Мохамед Амура, но все попытки подписать этих игроков провалились.
«Орлы» планируют убедить «Шахтер» отпустить Судакова и продолжают переговоры, в ходе которых намерены обсудить все детали потенциального соглашения.
