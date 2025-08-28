ПСЖ отреагировал на скандал с украинским военным, которого выгоняли с матча

Во французском «ПСЖ» отреагировали на скандал с украинским военным, который пытались выгнать со стадиона во время одного из матчей команды из-за флага.

Как сообщает RMC Sport, в парижском клубе объяснили, что служба безопасности использовала правило, касающееся всех болельщиков. На стадионе разрешается вывешивать флаги стран, но без трудно интерпретируемой символики. Именно такая ситуация и произошла с украинским военным.

В «ПСЖ» отметили, что никаких особых мер, связанных с национальной принадлежностью флага, не было. Поскольку военный не захотел отдавать желто-голубой флаг с трезубцем, было принято решение не допускать мужчину на стадион.

Ранее стали известны детали скандальной ситуации с участием украинского ветерана военных действий.