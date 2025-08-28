Известно, какую сумму штрафа придется заплатить Медведеву за свое поведение
россиянин отдаст 42,5 тысячи долларов из-за психов во время матча против Бенжамена Бонзи
13-ю ракетку мира Даниила Медведева, который выступает в «нейтральном» статусе, оштрафовали на 42.5 тысячи долларов после матча первого раунда US Open 2025.
30 тысяч россиянин заплатит за за неспортивное поведение, еще 12.5 тысяч – за сломанную ракетку.
Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/32 финала от Бенжамена Бонзи. В концовке третьего сета, на матчболе в пользу француза, Даниил оскорбил судью на вышке и устроил скандал. Игра была прервана почти на шесть минут после того, как на корт по ошибке вышел фотограф, а рефери принял решение вернуть сопернику право на первую подачу.
Призовые Медведева за один матч на мейджоре в Нью-Йорке составили 77 тысяч долларов. Он отдаст 55% в качестве штрафа.
