Известно, какую сумму штрафа придется заплатить Медведеву за свое поведение

13-ю ракетку мира Даниила Медведева, который выступает в «нейтральном» статусе, оштрафовали на 42.5 тысячи долларов после матча первого раунда US Open 2025.

30 тысяч россиянин заплатит за за неспортивное поведение, еще 12.5 тысяч – за сломанную ракетку.

Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/32 финала от Бенжамена Бонзи. В концовке третьего сета, на матчболе в пользу француза, Даниил оскорбил судью на вышке и устроил скандал. Игра была прервана почти на шесть минут после того, как на корт по ошибке вышел фотограф, а рефери принял решение вернуть сопернику право на первую подачу.

Призовые Медведева за один матч на мейджоре в Нью-Йорке составили 77 тысяч долларов. Он отдаст 55% в качестве штрафа.