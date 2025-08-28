Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, какую сумму штрафа придется заплатить Медведеву за свое поведение
US Open
28 августа 2025, 13:47 |
437
0

Известно, какую сумму штрафа придется заплатить Медведеву за свое поведение

россиянин отдаст 42,5 тысячи долларов из-за психов во время матча против Бенжамена Бонзи

28 августа 2025, 13:47 |
437
0
Известно, какую сумму штрафа придется заплатить Медведеву за свое поведение
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

13-ю ракетку мира Даниила Медведева, который выступает в «нейтральном» статусе, оштрафовали на 42.5 тысячи долларов после матча первого раунда US Open 2025.

30 тысяч россиянин заплатит за за неспортивное поведение, еще 12.5 тысяч – за сломанную ракетку.

Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/32 финала от Бенжамена Бонзи. В концовке третьего сета, на матчболе в пользу француза, Даниил оскорбил судью на вышке и устроил скандал. Игра была прервана почти на шесть минут после того, как на корт по ошибке вышел фотограф, а рефери принял решение вернуть сопернику право на первую подачу.

Призовые Медведева за один матч на мейджоре в Нью-Йорке составили 77 тысяч долларов. Он отдаст 55% в качестве штрафа.

По теме:
Янник Синнер – Алексей Попырин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Л. Киченок / Перес – Фернандес / В. Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE
Н. Киченок / Сутджиади – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Даниил Медведев штрафы US Open 2025 Бенжамен Бонзи
Даниил Агарков Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии
Футбол | 28 августа 2025, 08:17 11
Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии
Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии

Лука Мейреллис на грани перехода в украинский клуб

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27 августа 2025, 19:15 17
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я

Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28.08.2025, 00:10
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
ВИДЕО. Как Алькарас повесил баранку итальянцу и вышел в 3-й раунд US Open
Теннис | 28.08.2025, 11:41
ВИДЕО. Как Алькарас повесил баранку итальянцу и вышел в 3-й раунд US Open
ВИДЕО. Как Алькарас повесил баранку итальянцу и вышел в 3-й раунд US Open
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Футбол | 27.08.2025, 19:47
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 4
Бокс
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем