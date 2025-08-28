Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
ВИДЕО. Остапенко вылетела с USO и поссорилась с американкой. Что произошло?

Алена уступила Тейлор Таунсенд во втором раунде мейджора, а затем наехала на нее

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд и Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде латвийка в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Тейлор Таунсенд (WTA 139) за 1 час и 18 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Алена Остапенко (Латвия) [25] – Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Тейлор добыла вторую победу над Аленой. В третьем круге Таунсенд поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.

После завершения встречи Остапенко наехала на Таунсенд, обвинив ее в отсутствии манер и образования, а также заявила, что хочет осмотреть, что будет, когда они сыграют за пределами США.

Таунсенд прокомментировала развернувшуюся драму на корте:

«Мы встречались много раз. Я играла с ней в одиночном разряде в Торонто в прошлом году. Возможно, мы играли и раньше. Последний раз это было в полуфинале Уимблдона в парном разряде. Не было никаких проблем. Не знаю, что она обо мне думает, но у меня с ней нет никаких проблем... В первом сете она играла очень хорошо, а когда ситуация изменилась, это вдруг стало проблемой. Я объясняю это конкуренцией – она была расстроена и сделала все, чтобы переломить ход игры. Иногда люди так поступают, но что есть, то есть.

Я не стала отступать, потому что не позволю оскорблять себя, особенно после того, как сама вела себя исключительно с уважением. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же в ответ. Это простая истина. Таков теннис, не так ли? Что бы ни происходило, мы должны уважать друг друга и то, что происходит на корте. Это соревнование.

Я не жду извинений. Это спорт. Люди немного стали мягче, не буду врать. Люди плохо отзываются друг о друге. Каждый имеет право чувствовать то, что чувствует. Проблема в том, чтобы не навязывать мне свои ожидания. Если вы ждете, что кто-то извинится, а он этого не делает, и вы злитесь, то это ваша вина, а не моя.

Я играю против Алены не в первый, не во второй, не в третий и не в четвертый раз, так что если она жалуется на то, как я разминаюсь, ничего страшного. Все знают, что это не что-то личное, это то, что я делаю. Можно даже вспомнить, как я играла свой первый профессиональный матч. Это никак не было связано с ней, чтобы выбить ее из колеи или нарушить ее ритм. Я просто делала то, что всегда делаю. Для меня это забавно. Думаю, это довольно смешно.

Говоря, что у меня нет образования или манер… Я не принимаю это близко к сердцу, потому что знаю, что это далеко от истины. Если я позволю другим так влиять на меня, то они выиграют. Я постояла за себя и в тот момент подумала о том, как хочу себя преподнести и как хочу себя показать, а если бы мой ребенок увидел это взаимодействие, как бы он его воспринял?»

О ситуации высказалась и Алена:

«Сегодня после матча я сказала сопернице, что она повела себя очень неуважительно, так как в очень решающий момент еt мяч отскочил от троса, и она не извинилась. Но она ответила, что ей вообще не нужно извиняться.

В теннисе есть правила, которым следуют большинство игроков. Со мной подобное случилось впервые в туре. Если она играет у себя на родине, это не значит, что она может так вести себя и делать всё, что захочет. Перед матчем все игроки должны начинать разминку на задней линии. Она вышла к сетке и сразу же начала разминку, что очень неуважительно и противоречит правилам теннисного матча. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку. Я вернусь ещё сильнее. Такие ситуации мотивируют меня работать усерднее.

Получила сколько сообщений о том, что я расистка. Я никогда в жизни не была расисткой и уважаю все нации и народы мира, происхождение для меня не имеет значения. В теннисе есть определенные правила. Когда трибуны за тебя, ты не можешь использовать публику в неуважительных целях против соперницы. К сожалению, у меня, приехавшей из маленькой страны, нет такой огромной поддержки и возможности играть дома.

Мне всегда нравилось играть в США и на US Open, но это впервые, когда кто-то подходит к матчу таким неуважительным образом».

Видеообзор матча Алена Остапенко – Тейлор Таунсенд

видео Тейлор Таунсенд теннисные видеообзоры Алена Остапенко US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
