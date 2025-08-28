ВИДЕО. Остапенко вылетела с USO и поссорилась с американкой. Что произошло?
Алена уступила Тейлор Таунсенд во втором раунде мейджора, а затем наехала на нее
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.
Во втором раунде латвийка в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Тейлор Таунсенд (WTA 139) за 1 час и 18 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Алена Остапенко (Латвия) [25] – Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 1:6
Это была третья встреча соперниц. Тейлор добыла вторую победу над Аленой. В третьем круге Таунсенд поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.
После завершения встречи Остапенко наехала на Таунсенд, обвинив ее в отсутствии манер и образования, а также заявила, что хочет осмотреть, что будет, когда они сыграют за пределами США.
Ostapenko elle aime trop se faire des potes sur le circuit pic.twitter.com/scBtoowLF0— TennisTemple (@tennistemple) August 27, 2025
Таунсенд прокомментировала развернувшуюся драму на корте:
«Мы встречались много раз. Я играла с ней в одиночном разряде в Торонто в прошлом году. Возможно, мы играли и раньше. Последний раз это было в полуфинале Уимблдона в парном разряде. Не было никаких проблем. Не знаю, что она обо мне думает, но у меня с ней нет никаких проблем... В первом сете она играла очень хорошо, а когда ситуация изменилась, это вдруг стало проблемой. Я объясняю это конкуренцией – она была расстроена и сделала все, чтобы переломить ход игры. Иногда люди так поступают, но что есть, то есть.
Я не стала отступать, потому что не позволю оскорблять себя, особенно после того, как сама вела себя исключительно с уважением. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же в ответ. Это простая истина. Таков теннис, не так ли? Что бы ни происходило, мы должны уважать друг друга и то, что происходит на корте. Это соревнование.
Я не жду извинений. Это спорт. Люди немного стали мягче, не буду врать. Люди плохо отзываются друг о друге. Каждый имеет право чувствовать то, что чувствует. Проблема в том, чтобы не навязывать мне свои ожидания. Если вы ждете, что кто-то извинится, а он этого не делает, и вы злитесь, то это ваша вина, а не моя.
Я играю против Алены не в первый, не во второй, не в третий и не в четвертый раз, так что если она жалуется на то, как я разминаюсь, ничего страшного. Все знают, что это не что-то личное, это то, что я делаю. Можно даже вспомнить, как я играла свой первый профессиональный матч. Это никак не было связано с ней, чтобы выбить ее из колеи или нарушить ее ритм. Я просто делала то, что всегда делаю. Для меня это забавно. Думаю, это довольно смешно.
Говоря, что у меня нет образования или манер… Я не принимаю это близко к сердцу, потому что знаю, что это далеко от истины. Если я позволю другим так влиять на меня, то они выиграют. Я постояла за себя и в тот момент подумала о том, как хочу себя преподнести и как хочу себя показать, а если бы мой ребенок увидел это взаимодействие, как бы он его воспринял?»
Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025
“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY
О ситуации высказалась и Алена:
«Сегодня после матча я сказала сопернице, что она повела себя очень неуважительно, так как в очень решающий момент еt мяч отскочил от троса, и она не извинилась. Но она ответила, что ей вообще не нужно извиняться.
В теннисе есть правила, которым следуют большинство игроков. Со мной подобное случилось впервые в туре. Если она играет у себя на родине, это не значит, что она может так вести себя и делать всё, что захочет. Перед матчем все игроки должны начинать разминку на задней линии. Она вышла к сетке и сразу же начала разминку, что очень неуважительно и противоречит правилам теннисного матча. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку. Я вернусь ещё сильнее. Такие ситуации мотивируют меня работать усерднее.
Получила сколько сообщений о том, что я расистка. Я никогда в жизни не была расисткой и уважаю все нации и народы мира, происхождение для меня не имеет значения. В теннисе есть определенные правила. Когда трибуны за тебя, ты не можешь использовать публику в неуважительных целях против соперницы. К сожалению, у меня, приехавшей из маленькой страны, нет такой огромной поддержки и возможности играть дома.
Мне всегда нравилось играть в США и на US Open, но это впервые, когда кто-то подходит к матчу таким неуважительным образом».
Видеообзор матча Алена Остапенко – Тейлор Таунсенд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола
Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал слухи о конфликте с лидером команды
Просто розпсихувалася після матчу через те, що її обіграли. А те що там типу не вибачилася за відскок від сітки чи не так розминалася - це все уже потім добавила як причину і оправдання своїй поведінці після матчу. Такий вибух емоцій не оправдується якимось одним епізодом з відскоком від сітки. Ну, не вибачилася - та й ладно, проїхали, буває всяке, такого правила немає і не завжди вибачаються, це не привід і не оправдання починати істерику після матчу зі звинуваченнями в усіх гріхах коли у самої все рило в пуху.