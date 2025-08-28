ВИДЕО. Остапенко вылетела с USO и поссорилась с американкой. Что произошло?

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде латвийка в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Тейлор Таунсенд (WTA 139) за 1 час и 18 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Алена Остапенко (Латвия) [25] – Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Тейлор добыла вторую победу над Аленой. В третьем круге Таунсенд поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.

После завершения встречи Остапенко наехала на Таунсенд, обвинив ее в отсутствии манер и образования, а также заявила, что хочет осмотреть, что будет, когда они сыграют за пределами США.

Ostapenko elle aime trop se faire des potes sur le circuit pic.twitter.com/scBtoowLF0 — TennisTemple (@tennistemple) August 27, 2025

Таунсенд прокомментировала развернувшуюся драму на корте:

«Мы встречались много раз. Я играла с ней в одиночном разряде в Торонто в прошлом году. Возможно, мы играли и раньше. Последний раз это было в полуфинале Уимблдона в парном разряде. Не было никаких проблем. Не знаю, что она обо мне думает, но у меня с ней нет никаких проблем... В первом сете она играла очень хорошо, а когда ситуация изменилась, это вдруг стало проблемой. Я объясняю это конкуренцией – она была расстроена и сделала все, чтобы переломить ход игры. Иногда люди так поступают, но что есть, то есть.

Я не стала отступать, потому что не позволю оскорблять себя, особенно после того, как сама вела себя исключительно с уважением. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же в ответ. Это простая истина. Таков теннис, не так ли? Что бы ни происходило, мы должны уважать друг друга и то, что происходит на корте. Это соревнование.

Я не жду извинений. Это спорт. Люди немного стали мягче, не буду врать. Люди плохо отзываются друг о друге. Каждый имеет право чувствовать то, что чувствует. Проблема в том, чтобы не навязывать мне свои ожидания. Если вы ждете, что кто-то извинится, а он этого не делает, и вы злитесь, то это ваша вина, а не моя.

Я играю против Алены не в первый, не во второй, не в третий и не в четвертый раз, так что если она жалуется на то, как я разминаюсь, ничего страшного. Все знают, что это не что-то личное, это то, что я делаю. Можно даже вспомнить, как я играла свой первый профессиональный матч. Это никак не было связано с ней, чтобы выбить ее из колеи или нарушить ее ритм. Я просто делала то, что всегда делаю. Для меня это забавно. Думаю, это довольно смешно.

Говоря, что у меня нет образования или манер… Я не принимаю это близко к сердцу, потому что знаю, что это далеко от истины. Если я позволю другим так влиять на меня, то они выиграют. Я постояла за себя и в тот момент подумала о том, как хочу себя преподнести и как хочу себя показать, а если бы мой ребенок увидел это взаимодействие, как бы он его воспринял?»

Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open



“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

О ситуации высказалась и Алена:

«Сегодня после матча я сказала сопернице, что она повела себя очень неуважительно, так как в очень решающий момент еt мяч отскочил от троса, и она не извинилась. Но она ответила, что ей вообще не нужно извиняться.

В теннисе есть правила, которым следуют большинство игроков. Со мной подобное случилось впервые в туре. Если она играет у себя на родине, это не значит, что она может так вести себя и делать всё, что захочет. Перед матчем все игроки должны начинать разминку на задней линии. Она вышла к сетке и сразу же начала разминку, что очень неуважительно и противоречит правилам теннисного матча. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку. Я вернусь ещё сильнее. Такие ситуации мотивируют меня работать усерднее.

Получила сколько сообщений о том, что я расистка. Я никогда в жизни не была расисткой и уважаю все нации и народы мира, происхождение для меня не имеет значения. В теннисе есть определенные правила. Когда трибуны за тебя, ты не можешь использовать публику в неуважительных целях против соперницы. К сожалению, у меня, приехавшей из маленькой страны, нет такой огромной поддержки и возможности играть дома.

Мне всегда нравилось играть в США и на US Open, но это впервые, когда кто-то подходит к матчу таким неуважительным образом».

Видеообзор матча Алена Остапенко – Тейлор Таунсенд