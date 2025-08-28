Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь ЛЕВЧЕНКО: «Результатом довольны, ведь призовое место это хорошо»
Пляжный футбол
28 августа 2025, 12:11 |
Игорь ЛЕВЧЕНКО: «Результатом довольны, ведь призовое место это хорошо»

Игрок сборной Украины по пляжному футболу сыграл за «Выбор» на чемпионате Украины

Игорь ЛЕВЧЕНКО: «Результатом довольны, ведь призовое место это хорошо»
АПФУ

Лидер национальной сборной Украины Игорь Левченко, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после завоевания «бронзы» чемпионата Украины по пляжному футболу в составе «Выбора» из Днепра.

«Чемпионат прошел очень интересно, и уровень команд был достаточно высоким. Мы уверенно вышли из группы. В нашем составе было два бразильца, действительно сильные игроки, которые добавили команде качества и помогли в важных моментах.

К сожалению, в одном из не очень важных матчей я получил травму и это уже сказалось на игре в полуфинале и матче за третье место. В полуфинале мы уступили, но сумели собраться и все же взять медали.

Результатом удовлетворены, ведь призовое место это хорошо. Но, конечно, хотелось большего, мы реально были настроены сражаться за победу. Чуть-чуть не хватило, удачи, может, еще чего-то», – сказал Игорь.

Ранее стал известен победитель чемпионата Украины по пляжному футболу в 2025 году

ФОТО. Определены призеры чемпионата Украины по пляжному футболу
Стал известен победитель чемпионата Украины по пляжному футболу в 2025 году
Пляжный футбол. Сборные Украины узнали соперников в Суперфинале Евролиги
Игорь Левченко Выбор Днепр пляжный футбол чемпионат Украины по пляжному футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
