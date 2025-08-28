Игорь ЛЕВЧЕНКО: «Результатом довольны, ведь призовое место это хорошо»
Игрок сборной Украины по пляжному футболу сыграл за «Выбор» на чемпионате Украины
Лидер национальной сборной Украины Игорь Левченко, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после завоевания «бронзы» чемпионата Украины по пляжному футболу в составе «Выбора» из Днепра.
«Чемпионат прошел очень интересно, и уровень команд был достаточно высоким. Мы уверенно вышли из группы. В нашем составе было два бразильца, действительно сильные игроки, которые добавили команде качества и помогли в важных моментах.
К сожалению, в одном из не очень важных матчей я получил травму и это уже сказалось на игре в полуфинале и матче за третье место. В полуфинале мы уступили, но сумели собраться и все же взять медали.
Результатом удовлетворены, ведь призовое место это хорошо. Но, конечно, хотелось большего, мы реально были настроены сражаться за победу. Чуть-чуть не хватило, удачи, может, еще чего-то», – сказал Игорь.
Ранее стал известен победитель чемпионата Украины по пляжному футболу в 2025 году
