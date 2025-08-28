Игорь ЛЕВЧЕНКО: «Результатом довольны, ведь призовое место это хорошо»

Лидер национальной сборной Украины Игорь Левченко, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после завоевания «бронзы» чемпионата Украины по пляжному футболу в составе «Выбора» из Днепра.

«Чемпионат прошел очень интересно, и уровень команд был достаточно высоким. Мы уверенно вышли из группы. В нашем составе было два бразильца, действительно сильные игроки, которые добавили команде качества и помогли в важных моментах.

К сожалению, в одном из не очень важных матчей я получил травму и это уже сказалось на игре в полуфинале и матче за третье место. В полуфинале мы уступили, но сумели собраться и все же взять медали.

Результатом удовлетворены, ведь призовое место это хорошо. Но, конечно, хотелось большего, мы реально были настроены сражаться за победу. Чуть-чуть не хватило, удачи, может, еще чего-то», – сказал Игорь.

