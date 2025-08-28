Шахтер получил усиление перед матчем Лиги конференций. Это игрок сборной
Олег Очеретько отбыл дисквалификацию в еврокубках
Украинский полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько готов помочь «горнякам» в ответном матче квалификационного раунда Лиги конференций против швейцарского Серветта.
Олег отсидел дисквалификацию за изъятие у матча против греческого «Панатинаикоса» в квалификационном раунде Лиги Европы. Полузащитник готов помочь команде Арды Турана в противостоянии.
Ответный матч между Шахтером и Серветтом пройдет 28 августа, в Женеве. В случае победы в противостоянии подопечные Арды Турана пройдут до основного этапа Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что Шахтер после ничьей на своем поле проходил дальше только в 3-х случаях из 12
