Шахтер получил усиление перед матчем Лиги конференций. Это игрок сборной

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько готов помочь «горнякам» в ответном матче квалификационного раунда Лиги конференций против швейцарского Серветта.

Олег отсидел дисквалификацию за изъятие у матча против греческого «Панатинаикоса» в квалификационном раунде Лиги Европы. Полузащитник готов помочь команде Арды Турана в противостоянии.

Ответный матч между Шахтером и Серветтом пройдет 28 августа, в Женеве. В случае победы в противостоянии подопечные Арды Турана пройдут до основного этапа Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Шахтер после ничьей на своем поле проходил дальше только в 3-х случаях из 12