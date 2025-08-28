Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер получил усиление перед матчем Лиги конференций. Это игрок сборной
Лига конференций
28 августа 2025, 16:54 |
569
2

Шахтер получил усиление перед матчем Лиги конференций. Это игрок сборной

Олег Очеретько отбыл дисквалификацию в еврокубках

28 августа 2025, 16:54 |
569
2
Шахтер получил усиление перед матчем Лиги конференций. Это игрок сборной
ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько готов помочь «горнякам» в ответном матче квалификационного раунда Лиги конференций против швейцарского Серветта.

Олег отсидел дисквалификацию за изъятие у матча против греческого «Панатинаикоса» в квалификационном раунде Лиги Европы. Полузащитник готов помочь команде Арды Турана в противостоянии.

Ответный матч между Шахтером и Серветтом пройдет 28 августа, в Женеве. В случае победы в противостоянии подопечные Арды Турана пройдут до основного этапа Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Шахтер после ничьей на своем поле проходил дальше только в 3-х случаях из 12

По теме:
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Он научил Судакова за 15 минут, а после Шахтера не нужен даже в Боснии
ГОМЕНЮК: «Посоветовал бы ему отпустить все это и результат будет»
Олег Очеретько Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Лига конференций дисквалификация
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28 августа 2025, 02:28 1
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»

Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии

Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Хоккей | 28 августа 2025, 13:46 21
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян

Еще один украинский хоккейный клуб решил заявиться в иностранный чемпионат

ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Футбол | 27.08.2025, 19:47
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Ультрас минского Динамо: бойкот домашних матчей, запрет русского языка
Футбол | 28.08.2025, 16:30
Ультрас минского Динамо: бойкот домашних матчей, запрет русского языка
Ультрас минского Динамо: бойкот домашних матчей, запрет русского языка
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Гравець від слова гра, грає, Очеретько ще ні одного матчу за збірну не зіграв, тому не знаю наскільки правильно говорити "гравець збірної" 🤔
Ответить
0
Saar
Коли кажуть:"підсилення-гравець збірноЇ", у нас це може бути зовсім не підсилення. Купа гравців грають у збірній , нічого не показують, і все рівно, Ребров викликає це дно!
Ми -не збірна Іспанії, Італії чи Англії!
Ответить
0
Популярные новости
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
27.08.2025, 00:21 3
Футбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 17
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 5
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 25
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем