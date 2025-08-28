Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед ответной игрой против Маккаби Т-А
Лига Европы
28 августа 2025, 12:49 |
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед ответной игрой против Маккаби Т-А

28 августа в 21:00 в польском городе Люблин пройдет матч Q4 Лиги Европы

ФК Динамо

Киевское Динамо вечером 27 августа провело тренировку перед матчем квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

Киевскому Динамо надо в ответном поединке отыграть гандикап в 2 мяча.

ВИДЕО. Динамо провело тренировки перед ответной игрой против Маккаби Т-А

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А тренировка фото Александр Шовковский видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
