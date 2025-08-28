ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед ответной игрой против Маккаби Т-А

Киевское Динамо вечером 27 августа провело тренировку перед матчем квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

Киевскому Динамо надо в ответном поединке отыграть гандикап в 2 мяча.

