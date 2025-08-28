Италия28 августа 2025, 05:23 | Обновлено 28 августа 2025, 05:43
568
0
Украинский футболист перешел из Аталанты в другой итальянский клуб
18-летний хавбек Александр Драган будет играть за Венецию на правах аренды
Как стало известно Sport.ua, 18-летний украинский футболист Александр Драган сменил клуб в Италии.
Полузащитник перешел из «Аталанты» в «Венецию» на правах аренды с опцией выкупа.
В прошлом сезоне Драган провел 31 матч за команду «Аталанты» U-18, отличившись 4 голами и 2 ассистами.
Украинец будет играть за молодежную команду Венеции в системе Primavera.
