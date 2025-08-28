Украинский футболист перешел из Аталанты в другой итальянский клуб

Как стало известно Sport.ua, 18-летний украинский футболист Александр Драган сменил клуб в Италии.

Полузащитник перешел из «Аталанты» в «Венецию» на правах аренды с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Драган провел 31 матч за команду «Аталанты» U-18, отличившись 4 голами и 2 ассистами.

Украинец будет играть за молодежную команду Венеции в системе Primavera.

