  4. Украинский футболист перешел из Аталанты в другой итальянский клуб
Италия
28 августа 2025, 05:23 | Обновлено 28 августа 2025, 05:43
18-летний хавбек Александр Драган будет играть за Венецию на правах аренды

ФК Аталанта. Александр Драган

Как стало известно Sport.ua, 18-летний украинский футболист Александр Драган сменил клуб в Италии.

Полузащитник перешел из «Аталанты» в «Венецию» на правах аренды с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Драган провел 31 матч за команду «Аталанты» U-18, отличившись 4 голами и 2 ассистами.

Украинец будет играть за молодежную команду Венеции в системе Primavera.

Украинский футболист Александр Драган перешел из Аталанты в Венецию

Александр Драган Венеция Аталанта трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
