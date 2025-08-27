Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки

Артема хочет подписать Ньюкасл

Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Английский «Ньюкасл» сделал предложение об аренде украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает Corriere dello Sport.

Однако, как отмечает источник, римляне отказались отпускать 28-летнего нападающего, ведь они выдвинули два требования для расставания с игроком. Во-первых, в «Роме» хотят, чтобы арендное соглашение включало опцию выкупа контракта Довбика, чего «Ньюкасл» не сделал.

Во-вторых, римский клуб в случае расставания с украинцем планирует сначала найти ему качественную замену. И, как подчеркнуло издание, с приближением конца трансферного окна сделать это итальянскому клубу будет все труднее.

Сообщалось, что Довбик отказал гранду Серии А ради другого клуба.

По теме:
Два гранда одной страны хотят подписать звезду сборной Украины
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Ливерпуль в 46-й раз вырвал победу в матче АПЛ на последней минуте игры
Рома Рим Ньюкасл трансферы Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A
