Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Артема хочет подписать Ньюкасл
Английский «Ньюкасл» сделал предложение об аренде украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает Corriere dello Sport.
Однако, как отмечает источник, римляне отказались отпускать 28-летнего нападающего, ведь они выдвинули два требования для расставания с игроком. Во-первых, в «Роме» хотят, чтобы арендное соглашение включало опцию выкупа контракта Довбика, чего «Ньюкасл» не сделал.
Во-вторых, римский клуб в случае расставания с украинцем планирует сначала найти ему качественную замену. И, как подчеркнуло издание, с приближением конца трансферного окна сделать это итальянскому клубу будет все труднее.
Сообщалось, что Довбик отказал гранду Серии А ради другого клуба.
