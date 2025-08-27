Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Колос объявил об уходе Велетня

Вингер перейдет в житомирское «Полесье»

ОФИЦИАЛЬНО. Колос объявил об уходе Велетня
ФК Колос. Владислав Велетень

Ковалевский «Колос» официально объявил об уходе украинского вингера Владислава Велетня.

Воспитанник академии киевского «Динамо» перешел в «Колос» в начале сезона 2021/22 и провел за главную ковалевскую команду 73 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. Особенно продуктивным был прошлый сезон 2024/25, в котором Влад забил 4 гола и сделал 5 результативных пасов в 27 матчах.

Во время выступлений за «Колос» Велетень получал вызовы в молодежную сборную Украины U-21 и Олимпийскую сборную U-23.

Ранее сообщалось, что Владислав Велетень станет игроком «Полесья».

трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Колос Ковалевка Владислав Велетень
Дмитрий Вус Источник: ФК Колос Ковалевка
