Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заховайло назвал шансы Динамо и Шахтера добиться успеха в еврокубках
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 19:42 |
263
0

Заховайло назвал шансы Динамо и Шахтера добиться успеха в еврокубках

Вячеслав верит, что команды сегодня добьются положительного результата

28 августа 2025, 19:42 |
263
0
Заховайло назвал шансы Динамо и Шахтера добиться успеха в еврокубках
ФК Динамо

Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло поделился мнениями о ответных матчах квалификации еврокубков «Динамо» и «Шахтера».

– В ближайший четверг Динамо попытается пройти в групповой этап Лиги Европы, а Шахтер – в Лигу конференций. Ваш прогноз?

– Думаю, Динамо точно пройдет Маккаби. Не знаю, что там происходит внутри коллектива, но они должны собраться. Верю я и в Шахтер, который должен справиться с Серветтом. Будет нелегко, но команда сейчас в неплохом состоянии.

Ранее легендарный защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился ожиданиями от ответного матча между «бело-синими» и Маккаби. Специалист считает, что ситуацию можно исправить.

По теме:
Трансфер уже близко? Ванат не сыграет за Динамо в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Ротань определился. Стартовые составы на матч Фиорентина – Полесье
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А Лига конференций Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт
Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Футбол | 28 августа 2025, 18:35 17
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову

Клуб скоро должен оформить рекордный для себя трансфер этого лета

Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Футбол | 27 августа 2025, 21:03 6
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев

Давид Беттони станет консультантом «бело-синих», потом может занять должность главного тренера

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28.08.2025, 07:44
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть
Футбол | 28.08.2025, 20:00
Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть
Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 28
Футбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 31
Теннис
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем