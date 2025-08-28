Заховайло назвал шансы Динамо и Шахтера добиться успеха в еврокубках
Вячеслав верит, что команды сегодня добьются положительного результата
Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло поделился мнениями о ответных матчах квалификации еврокубков «Динамо» и «Шахтера».
– В ближайший четверг Динамо попытается пройти в групповой этап Лиги Европы, а Шахтер – в Лигу конференций. Ваш прогноз?
– Думаю, Динамо точно пройдет Маккаби. Не знаю, что там происходит внутри коллектива, но они должны собраться. Верю я и в Шахтер, который должен справиться с Серветтом. Будет нелегко, но команда сейчас в неплохом состоянии.
Ранее легендарный защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился ожиданиями от ответного матча между «бело-синими» и Маккаби. Специалист считает, что ситуацию можно исправить.
