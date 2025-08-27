Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 августа 2025, 03:43 | Обновлено 27 августа 2025, 03:56
Серветт – Шахтар. Как купить билеты на матч Лиги конференций в Женеве

Стоимость билета на игру 28 августа составляет 1300 грн

ФК Шахтер

28 августа в Женеве состоится матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Серветт» – «Шахтер».

Игра пройдет на арене «Стад де Женев» (Stade de Geneve) и начнется в 21:00 по местному времени.

На официальном сайте горняков продолжается продажа билетов в гостевой сектор для болельщиков «Шахтера». Стоимость билета – 1300 гривен.

Все билеты – именные. Будет проводиться проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в удостоверении (фото / скан паспорта каждого болельщика нужно прикрепить). После оформления билета изменить данные невозможно.

После оплаты заказа на сайте электронные билеты в формате pdf будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке.

Важные нюансы: наличие ID / паспорта на стадионе обязательно; все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в гостинице, так как на стадион с чемоданами / рюкзаками вход запрещен; повторный проход на стадион запрещен; обмен / возврат билета невозможен.

Серветт Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Лига конференций билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
