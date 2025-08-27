Фиорентина – Полесье. Как болельщикам приобрести билет на матч Q4 ЛК

Житомирское «Полесье» опубликовало информацию для болельщиков, которые хотят посетить ответный матч против «Фиорентины» в Италии.

28 августа в 20:00 по местному времени состоится второй матч Q4 Лиги конференций УЕФА против «Фиорентины» на Стадио Мапеи – Читта дель Триколоре.

Цены на билеты – от 16 до 32 евро. Все желающие посетить матч и поддержать «Полесье» могут приобрести билеты в сектор для гостей по этой ссылке.

Обязательно сначала нужно пройти регистрацию на сайте. После перехода на страницу система попросит ввести все необходимые личные данные, адрес электронной почты и пароль. После принятия политики конфиденциальности пользователь получит электронное письмо с подтверждением создания учетной записи. Нажав на ссылку в письме, можно активировать учетную запись. Приобретенные билеты будут отправлены в формате PDF на адрес электронной почты, связанный с используемой учетной записью.

Билеты будут в продаже до 19:00 28 августа. После этого билеты приобрести будет невозможно.