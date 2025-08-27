Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина – Полесье. Как болельщикам приобрести билет на матч Q4 ЛК
Лига конференций
27 августа 2025, 03:23 | Обновлено 27 августа 2025, 03:33
18
0

Фиорентина – Полесье. Как болельщикам приобрести билет на матч Q4 ЛК

Цена на билеты составляет от 16 до 32 евро

ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» опубликовало информацию для болельщиков, которые хотят посетить ответный матч против «Фиорентины» в Италии.

28 августа в 20:00 по местному времени состоится второй матч Q4 Лиги конференций УЕФА против «Фиорентины» на Стадио Мапеи – Читта дель Триколоре.

Цены на билеты – от 16 до 32 евро. Все желающие посетить матч и поддержать «Полесье» могут приобрести билеты в сектор для гостей по этой ссылке.

Обязательно сначала нужно пройти регистрацию на сайте. После перехода на страницу система попросит ввести все необходимые личные данные, адрес электронной почты и пароль. После принятия политики конфиденциальности пользователь получит электронное письмо с подтверждением создания учетной записи. Нажав на ссылку в письме, можно активировать учетную запись. Приобретенные билеты будут отправлены в формате PDF на адрес электронной почты, связанный с используемой учетной записью.

Билеты будут в продаже до 19:00 28 августа. После этого билеты приобрести будет невозможно.

Полесье Житомир Фиорентина - Полесье Фиорентина билеты Лига конференций
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
