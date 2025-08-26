Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Селтик в пятый раз подряд не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов
Лига чемпионов
26 августа 2025, 23:48
Селтик в пятый раз подряд не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов

«Кайрат» стал самым восточным клубом в истории турнира

26 августа 2025, 23:48
Селтик в пятый раз подряд не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Казахстанский «Кайрат» победил шотландский «Селтик» в раунде Q4 квалификации Лиги чемпионов и впервые в своей истории примет участие в основном раунде Лиги чемпионов.

Команды дважды сыграли со счетом 0:0 и все решила серия пенальти, где сильнее оказался клуб из Казахстана (3:2).

«Кайрат» стал самым восточным клубом, который примет участие в основном турнире Лиги чемпионов.

Селтик же не прошел квалификацию Лиги чемпионов в пятый раз подряд.

Последние 5 квалификаций ЛЧ Селтика

  • 2018: проигрыш АЭКу в раунде Q3
  • 2019: проигрыш ЧФР Клуж в раунде Q3
  • 2020: проигрыш Ференцварошу в раунде Q2
  • 2021: проигрыш Мидтьюлланду в раунде Q2
  • 2022-24: не проходили квалификацию
  • 2025: проигрыш Кайрату в раунде Q4
По теме:
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споктнулась на Кипре
На заметку. Кайрат впервые в истории вышел в основу ЛЧ, стартовав с Q1
Наставник Бенфики прокомментировал потенциальный трансфер Судакова
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Оце реально невдахи
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
