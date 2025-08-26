Селтик в пятый раз подряд не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов

Казахстанский «Кайрат» победил шотландский «Селтик» в раунде Q4 квалификации Лиги чемпионов и впервые в своей истории примет участие в основном раунде Лиги чемпионов.

Команды дважды сыграли со счетом 0:0 и все решила серия пенальти, где сильнее оказался клуб из Казахстана (3:2).

«Кайрат» стал самым восточным клубом, который примет участие в основном турнире Лиги чемпионов.

Селтик же не прошел квалификацию Лиги чемпионов в пятый раз подряд.

Последние 5 квалификаций ЛЧ Селтика

2018: проигрыш АЭКу в раунде Q3

2019: проигрыш ЧФР Клуж в раунде Q3

2020: проигрыш Ференцварошу в раунде Q2

2021: проигрыш Мидтьюлланду в раунде Q2

2022-24: не проходили квалификацию

2025: проигрыш Кайрату в раунде Q4