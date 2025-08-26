Селтик в пятый раз подряд не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов
«Кайрат» стал самым восточным клубом в истории турнира
Казахстанский «Кайрат» победил шотландский «Селтик» в раунде Q4 квалификации Лиги чемпионов и впервые в своей истории примет участие в основном раунде Лиги чемпионов.
Команды дважды сыграли со счетом 0:0 и все решила серия пенальти, где сильнее оказался клуб из Казахстана (3:2).
«Кайрат» стал самым восточным клубом, который примет участие в основном турнире Лиги чемпионов.
Селтик же не прошел квалификацию Лиги чемпионов в пятый раз подряд.
Последние 5 квалификаций ЛЧ Селтика
- 2018: проигрыш АЭКу в раунде Q3
- 2019: проигрыш ЧФР Клуж в раунде Q3
- 2020: проигрыш Ференцварошу в раунде Q2
- 2021: проигрыш Мидтьюлланду в раунде Q2
- 2022-24: не проходили квалификацию
- 2025: проигрыш Кайрату в раунде Q4
🏴 Celtic failed in the 🔵 UCL qualifiers for the FIFTH consecutive time!— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 26, 2025
Their last three 🔵 UCL participations came after qualifying directly!
❌ 2025: KO'd by 🇰🇿 Kairat in 🔵 PO
(2024: entered 🔵 UCL directly)
(2023: entered 🔵 UCL directly)
(2022: entered 🔵 UCL directly)…
