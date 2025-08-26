Игра на выезде? Не проблема. Салах – лидер по результативности в гостях
С сезона 2024/25 никто в топ-5 лигах не набрал больше очков по системе «гол + пас», чем египтянин
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является лидером по количеству результативных действий в топ-5 лигах Европы с сезона 2024/25 – 28 (16 Г + 12 А) в 20 матчах.
25 августа состоялась встреча 2-го тура английского чемпионата между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Салах отдал результативную передачу на Рио Нгумоха, который стал автором победного гола и вошел в историю.
С большим отставанием от египтянина на втором месте по этому показателю оказался бывший нападающий «Аталанты» Матео Ретеги – 19 голевых действий (15 Г + 4 А) в 17 поединках.
Также интересно отметить, что Салах продолжил свою результативную серию против «Ньюкасла» в АПЛ, отмечаясь хотя бы одним ассистом в 7 матчах подряд (8 ассистов в общей сложности).
По завершении матчей 2-го тура «мерсисайдцы» занимают третье место в турнирной таблице соревнования, тогда как «сороки» – 15-е.
Mo Salah has 28 away G/A since start of last PL season.— StatMuse FC (@statmusefc) August 25, 2025
No other player has more than 19 in that time in Europe's top 5 leagues. pic.twitter.com/3Moxvyl7UT
