Игра на выезде? Не проблема. Салах – лидер по результативности в гостях

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является лидером по количеству результативных действий в топ-5 лигах Европы с сезона 2024/25 – 28 (16 Г + 12 А) в 20 матчах.

25 августа состоялась встреча 2-го тура английского чемпионата между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Салах отдал результативную передачу на Рио Нгумоха, который стал автором победного гола и вошел в историю.

С большим отставанием от египтянина на втором месте по этому показателю оказался бывший нападающий «Аталанты» Матео Ретеги – 19 голевых действий (15 Г + 4 А) в 17 поединках.

Также интересно отметить, что Салах продолжил свою результативную серию против «Ньюкасла» в АПЛ, отмечаясь хотя бы одним ассистом в 7 матчах подряд (8 ассистов в общей сложности).

По завершении матчей 2-го тура «мерсисайдцы» занимают третье место в турнирной таблице соревнования, тогда как «сороки» – 15-е.