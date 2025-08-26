Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 16-летний автор победного гола Ливерпуля против Ньюкасла вошел в историю
Англия
26 августа 2025, 16:47
5

16-летний автор победного гола Ливерпуля против Ньюкасла вошел в историю

Имя Рио Нгумохи сразу появилось в трех рейтингах

16-летний автор победного гола Ливерпуля против Ньюкасла вошел в историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Нгумоха

Английский вингер «Ливерпуля» Рио Нгумоха, автор победного гола против «Ньюкасла», вошел в историю клуба и АПЛ.

25 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

Во-первых, 16-летний нападающий стал самым молодым голеадором в истории «мерсисайдцев» (16 лет, 11 месяцев, 27 дней). Предыдущий рекорд принадлежал Бену Вудберну, который в сезоне 2016/17 забил в ворота «Лидса» (17 лет, 1 месяц, 14 дней).

Во-вторых, Рио стал четвертым самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги. Выше него расположились только: Уэйн Руни («Эвертон», 16 лет, 11 месяцев, 25 дней), Джеймс Милнер («Лидс», 16 лет 11 месяцев 22 дня) и Джеймс Воган («Эвертон», 16 лет 8 месяцев, 27 дней).

В-третьих, Нгумоха стал вторым самым молодым автором победного гола в АПЛ после Руни (19 октября 2002 года). Уэйн опередил его всего на 1-2 дня.

