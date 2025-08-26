Маловата сумма. Ювентус отказал клубу АПЛ в продаже защитника

Итальянский «Ювентус» отреагировал на предложение английского клуба «Ноттингем Форест» по 22-летнему фланговому защитнику Николо Савоне.

«Лесорубы» предложили туринцам 12 миллионов евро за футболиста, однако получили отказ.

Гранд Серии А не планирует рассматривать предложения по Савоне с суммой менее 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что молодой футболист подписал новый контракт с «Ювентусом».