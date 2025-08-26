Италия26 августа 2025, 22:52 |
350
0
Маловата сумма. Ювентус отказал клубу АПЛ в продаже защитника
«Ноттингем Форест» пытался приобрести Николу Савону
26 августа 2025, 22:52 |
350
0
Итальянский «Ювентус» отреагировал на предложение английского клуба «Ноттингем Форест» по 22-летнему фланговому защитнику Николо Савоне.
«Лесорубы» предложили туринцам 12 миллионов евро за футболиста, однако получили отказ.
Гранд Серии А не планирует рассматривать предложения по Савоне с суммой менее 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что молодой футболист подписал новый контракт с «Ювентусом».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 26 августа 2025, 03:23 47
В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах
Футбол | 26 августа 2025, 21:01 19
Неприятная история из Франции
Бокс | 26.08.2025, 00:02
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Футбол | 26.08.2025, 23:45
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 03:27
26.08.2025, 07:12 31
26.08.2025, 12:35 63
25.08.2025, 00:40
26.08.2025, 09:12 81
25.08.2025, 04:03 5
25.08.2025, 02:15 4
25.08.2025, 01:38 10