Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маловата сумма. Ювентус отказал клубу АПЛ в продаже защитника
Италия
26 августа 2025, 22:52 |
350
0

Маловата сумма. Ювентус отказал клубу АПЛ в продаже защитника

«Ноттингем Форест» пытался приобрести Николу Савону

26 августа 2025, 22:52 |
350
0
Маловата сумма. Ювентус отказал клубу АПЛ в продаже защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Савона

Итальянский «Ювентус» отреагировал на предложение английского клуба «Ноттингем Форест» по 22-летнему фланговому защитнику Николо Савоне.

«Лесорубы» предложили туринцам 12 миллионов евро за футболиста, однако получили отказ.

Гранд Серии А не планирует рассматривать предложения по Савоне с суммой менее 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что молодой футболист подписал новый контракт с «Ювентусом».

По теме:
Участник еврокубков от АПл усилится вингером Вильярреала
ВИДЕО. Реслер WWE поиздевался над фанатами Ньюкасла, вспомнив Исака
«Жду продолжения своего пути». Комментарий Васкеса после трансфера в Байер
Ювентус Ноттингем Форест чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Теннис | 26 августа 2025, 03:23 47
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025

В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах

ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
Футбол | 26 августа 2025, 21:01 19
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины

Неприятная история из Франции

Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Бокс | 26.08.2025, 00:02
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
Футбол | 26.08.2025, 23:45
«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 63
Футбол
АНБЕР: «Я хочу, чтобы Усик ушел из бокса, я за него очень переживаю»
АНБЕР: «Я хочу, чтобы Усик ушел из бокса, я за него очень переживаю»
25.08.2025, 00:40
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 81
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем